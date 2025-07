Los Reyes de la Casa: cuando la infancia se convierte en contenido

Nació Sofía, mi sobrina, y no puedo sentir más admiración por los papás que han decidido no postear ni una sola foto de ella en redes sociales. Nada. Ni una sola imagen, ni un video. En una época en la que es casi automático subir una historia para anunciar su llegada, su primer mes, su primer viaje, etc., su decisión me parece muy valiente, consciente y profundamente amorosa.

Ellos han entendido algo que a muchos nos ha costado años: que la infancia no debe ser un espectáculo público.

Una de mis autoras favoritas, Delphine de Vigan, lo retrata de forma impactante en su novela Los Reyes de la Casa. El libro plantea una pregunta urgente: ¿cuál es el precio de exponer a los hijos en redes sociales?

De Vigan no solo cuenta una historia real; nos lanza una advertencia poderosa sobre los peligros de transformar a los niños en contenido. Porque eso es lo que muchas veces hacemos, incluso sin darnos cuenta: los volvemos parte del contenido de nuestras vidas “perfectas”, les damos un “personaje” sin que ellos lo hayan pedido.

Yo misma viví algo que me marcó profundamente durante la pandemia. Mis hijos, Ale y Moni, como muchos adolescentes en ese momento, comenzaron a hacer TikToks. Estábamos encerrados en una casa en Cuernavaca, y lo que empezó como un juego se transformó rápidamente en algo mucho más grande: las vistas crecían, los seguidores también, los likes. Les empezaron a llegar propuestas de marcas, contratos, invitaciones…

Y aunque me sentía orgullosa de su creatividad, me di cuenta de que había que protegerlos. Eran menores de edad. No sabían lo que significaba exponerse así. No acepté ningún contrato.

Recuerdo una vez que estábamos en Nueva York, cuando terminó la pandemia, y un grupo de mexicanos los reconoció en la calle. Se querían tomar fotos con ellos. Me dio un vuelco el corazón. No porque estuviera mal que los reconocieran, sino porque vi lo frágil que era esa línea entre la vida privada y la fama inesperada.

Pensé: si alguien como Justin Bieber, con talento, estructura y una industria detrás, ha hablado abiertamente del trauma que le causó la fama desde niño, ¿qué pasa con nuestros hijos, que de pronto se hacen virales sin preparación, sin red de contención, solo por haber estado frente a una cámara en casa?

Es asomarse a un abismo sin saber de dónde sujetarse.

El sharenting, ese fenómeno donde los papás sobreexponen a sus hijos en redes sociales, no es un juego inocente. Deja una huella digital permanente, crea una identidad virtual antes de que el niño siquiera tenga conciencia de quién es.

Y lo más grave: vulnera su derecho a la privacidad, a decidir cuándo y cómo quieren aparecer ante el mundo.

Como dice la autora Delphine de Vigan:

“Al entrar en la edad adulta, muchos de ellos toman conciencia de que están marcados por un pesado lastre que los priva de cualquier esperanza de anonimato. Apelando al derecho a la imagen y a la virginidad digital, recurren a la justicia para exigir a sus padres que retiren las fotos o los videos publicados y etiquetados en su infancia.”

Por eso me conmueve tanto ver a padres como los de mi sobrina, que han tomado la firme decisión de esperar. De proteger. De permitir que ella, cuando sea grande, decida qué quiere mostrar de sí misma y qué no.

Los Reyes de la Casa debería ser lectura obligatoria para cualquier papá que use redes sociales con sus hijos. No para juzgar, sino para reflexionar.

Porque, en este mundo donde lo íntimo se ha vuelto contenido, proteger la infancia es un acto radical de amor.

Y tú, querido lector, al igual que Mélanie Claux… ¿piensas “posteo y luego existo”?

POR MÓNICA SALMÓN

COLABORADORA

Instagram @monicasalmon_

