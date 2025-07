Atracción de inversiones, alianza para el desarrollo económico

En Campeche estamos sembrando las bases de un modelo económico más justo, competitivo y participativo. En tiempos de transformación profunda, el desarrollo ya no puede construirse desde la visión de un solo actor; hoy, la economía se gobierna en equipo, con la participación del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, los empresarios, las cámaras, los trabajadores y los sectores productivos.

Por eso, la reciente creación del Consejo Promotor de Inversiones de Campeche marca un punto de inflexión. No es un órgano decorativo, ni un espacio más de reunión, es una estructura de gobernanza económica que pone al centro el diálogo, la corresponsabilidad y la construcción conjunta de soluciones. En este consejo participan representantes del sector privado, organismos empresariales, dependencias gubernamentales y líderes de sectores clave, y entre sus principales objetivos se encuentran: identificar oportunidades, resolver barreras y facilitar la llegada de nuevas inversiones que generen empleos, innovación y desarrollo.

Esta iniciativa responde a un principio fundamental: el desarrollo no debe ser impuesto desde el escritorio, sino construido desde el territorio, y nadie conoce mejor las necesidades, capacidades y vocaciones del estado que quienes invierten, producen, trabajan y viven en él. Escuchar al empresariado local no es una concesión, es una estrategia y abrirles las puertas de la toma de decisiones no es debilidad, es inteligencia institucional.

Hoy, además, contamos con condiciones estratégicas que debemos aprovechar en conjunto. Proyectos como el Tren Maya, los Polos del Bienestar, la ampliación del puerto de Seybaplaya y el impulso a las vocaciones productivas del estado como la agroindustria, la transformación forestal, la logística y el turismo, requieren alineación, visión común y confianza mutua entre todas las partes.

Además, las actuales coyunturas internacionales nos obligan a buscar soluciones y las mejores condiciones para el estado con una visión integral, que escuche, vea y toque a todos los sectores.

El Consejo Promotor de Inversiones es un espacio donde se articulan esos esfuerzos, pero, sobre todo, es un recordatorio de que el desarrollo económico con prosperidad compartida sólo es posible cuando todos jalamos parejo. En Campeche creemos en una economía que incluya, que distribuya oportunidades y que se construya con respeto, responsabilidad y visión de futuro.

Porque al final del día, la mejor política económica es la que se construye en equipo, donde todos tienen voz.

POR JORGE LUIS LAVALLE MAURY

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CAMPECHE

