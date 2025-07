Atorada en la Corte, la entrega-recepción

Entrampado está el proceso de entrega-recepción en el Poder Judicial de la Federación (PJF), gracias a los buenos oficios de las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz para boicotear la integración del Órgano de Administración Judicial.

Esa nueva figura, contemplada en la Reforma Judicial que aprobó la cuatroté y promovieron las mencionadas ministras, justo se encargará de la operación de toda la estructura del PJF.

Es decir, ejercerá el presupuesto de unos $80 mil millones anuales, controlará a los 50 mil trabajadores de la Suprema Corte, Tribunal Electoral y el agonizante Consejo de la Judicatura.

Además, se hará cargo de la Contraloría, la Oficialía Mayor, las adquisiciones, las licencias y demás áreas de operación que hasta el 31 de agosto son responsabilidad de la actual presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, vía un Comité de Administración.

Pues bien, a 39 días (27 hábiles) del cambio de ministros, ese organismo no ha sido instalado. La reforma establece que tendrá cinco miembros, uno designado por el Ejecutivo, otro por el Legislativo y tres por una mayoría de ocho integrantes de la Corte.

Previendo eso, la saliente presidenta de la Corte, Norma Piña, buscó aprobar en una sesión los tres miembros que marca la reforma, pero Lenia y Loretta acusaron que se buscaba dar un albazo y argumentaron que la designación la debería hacer la nueva Corte.

Es decir, no hay quien reciba la administración, y en caso de que los ministros entrantes los nombren el 1 de septiembre, tendrían que hacerlo hasta después de rendir su protesta, programada a las 19:30 horas. En tanto, no habrá en el Poder Judicial ni siquiera quien pueda sacar una fotocopia y no se diga alguien con facultad de dar instrucciones de protocolo, pues incurrirían en usurpación de funciones.

Ni Hugo Aguilar, quien presidirá la Corte, podrá siquiera designar a algún o alguna secretaria, por lo que debería estar ocupado resolviendo eso.

En lugar de estar buscando togas con diseños autóctonos.

Estrategia de saneamiento financiero echó a andar TelevisaUnivision, con miras a impulsar nuevos proyectos en medio de un ecosistema mediático cada día más competido. En una conferencia que tuvo con inversionistas, el grupo reportó utilidades netas por $474.5 millones, y en su segmento de telecomunicaciones por $14 mil 729 millones de pesos.

En consecuencia, echó a andar un programa de retención de usuarios en su servicio de cable, y llevó a cabo una exitosa emisión de bonos en el mercado de Nueva York por más de mil 500 millones de dólares, lo que incluso motivó un reconocimiento público por parte del banco de inversión JP Morgan.

EN EL VISOR: Ninguna intención hay en Morena, que dirige Luisa María Alcalde, de relevar a Adán Augusto López de la coordinación de la bancada en el Senado. No es que lo quieran mucho, es que el bastón de mando de Palenque ordenó mantenerlo.

