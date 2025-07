¿Y si el futuro era humanizar?

En 1984, George Orwell nos presentó el Cuarto 101: el lugar donde se enfrenta el peor miedo. No es un espacio físico, sino una trampa psíquica donde el sistema descubre, utiliza y amplifica la angustia más íntima del individuo para quebrarlo. Hoy, la humanidad parece haber sido conducida colectivamente a su propio Cuarto 101, no con ratas ni tortura física, sino con algoritmos, escasez, polarización, guerras normalizadas, falta de atención médica digna y una creciente indiferencia disfrazada de eficiencia tecnológica.

Vivimos en una época donde la tecnología avanza exponencialmente, pero la empatía no. La inteligencia artificial, la automatización, la hiperconectividad y la vigilancia encubierta bajo el disfraz de conveniencia han desbordado nuestras rutinas. Estamos más informados que nunca, pero cada vez más aislados; más visibles en línea, pero invisibles en lo humano. La digitalización ha plastificado los vínculos. El toque, la mirada, el tiempo compartido sin prisa han sido reemplazados por reacciones, stickers y scroll infinito.

Al mismo tiempo, las guerras resurgen con lenguaje reciclado, mientras millones huyen, y otros tantos simplemente se desconectan emocionalmente. Las ciudades crecen hacia arriba y hacia adentro, saturadas de concreto, sin espacio para el silencio ni para el alma. La sobrepoblación y la urbanización desbordada nos encierran entre miles, pero solos. En paralelo, los sistemas económicos y financieros priorizan la eficiencia sobre la dignidad, la velocidad sobre el sentido, la rentabilidad sobre la vida.

La polarización ideológica hace que cada quien viva en su burbuja confirmatoria. Hemos perdido la capacidad de escuchar sin defendernos, de disentir sin agredir. Se nos ha enseñado a tener razón, no a tener relación. Y en medio de esta curva vertiginosa de datos, violencia y desconexión, emerge una nostalgia silenciada: la de ser vistos, escuchados, cuidados. La de ser humanos.

La salud, uno de los pilares más básicos, se ha vuelto inaccesible para millones. Falta atención, medicamentos, tiempo, trato. Nos volvimos diagnósticos, síntomas o, peor aún, un número más en la estadística o en el reporte financiero de algún conglomerado. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó sin interrumpirte? ¿Cuándo miraste a alguien sin pantalla de por medio? ¿Cuándo te diste permiso de no producir nada y simplemente estar?

La salida no es retroceder, sino recordar. No se trata de negar el avance, sino de ponerlo al servicio de lo esencial. La verdadera revolución hoy es resistir la anestesia colectiva con pequeños actos de presencia. Humanizar la mirada. Recuperar el lenguaje del cuidado. Defender el derecho a ser vulnerables en un mundo que premia la dureza. La esperanza no está en la máquina, sino en lo que aún puede vibrar dentro de nosotros mientras aprendemos a manejar a la máquina y convivir con ella.

POR MÓNICA CASTELAZO

EXPERTA EN COMUNICACIÓN, MARCA PERSONAL Y ASUNTOS CORPORATIVOS

X: MONICACASTELAZO

EEZ