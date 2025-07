Una larga noche

“Los desaparecidos, esos de quienes sólo queda la ausencia. Pero durante todo ese tiempo, sus familias no pierden la esperanza, ‘Quién sabe’, dicen reunidas delante de sus casas, ‘quién sabe’ si a lo mejor no vemos a nuestro querido hijo doblando la esquina, con una sonrisa en los labios y la cara chupada”.

Lo que escribe Edem Awumey en su novela Explicación de la noche podría referirse a cualquier lugar del mundo en el que se ha esfumado la esperanza. La disidencia, la protesta, la palabra distribuida en octavillas, en periódicos clandestinos ha sido silenciada.

Quien busca uniformar a una sociedad sabe que el camino de la intimidación es el primer paso: fabricar el miedo, vociferar, retorcer las leyes, castigar a quien alce la voz. Lo mismo en África, en donde ocurre la pesadilla descrita por Awumey, que en América o Asia.

No importa si se trata de un post en una red social o de un programa de sátira política que ven millones de personas. No hay excepciones. Hay que apagar el mensaje. Nadie debe saber que el rey va desnudo. Nadie puede mofarse de que pidió más azúcar en su menú. Nadie debe criticar que el político en el poder fue favorecido por sus propias reglas (no importa si tiene 100 seguidores o 200 mil).

La bruma que cobija al censor se desvanecerá (son las reglas del juego). Mientras eso ocurre, el tiempo es suyo.

Los personajes de Awumey no son héroes, aunque sí son alcanzados por el destino. Unos dioses furiosos se ensañan con su ingenuidad. La tempestad se cierne sobre ellos y un rayo cae sobre sus versos y su homenaje a Samuel Beckett. ¿Qué saben de poesía quienes empuñan las armas y las botas?

Ese epicentro del dolor africano representa a todos los pueblos que ven desaparecer a sus hijas/hijos. ¿En qué momento nos arrebataron el espacio público, la vida?

El protagonista de Awumey tiene una última misión: contarlo todo. Quien logra sobrevivir a la cárcel y la tortura debe encender esa fogata nocturna, reunir a su tribu y narrar las tribulaciones de esa tormenta. Tiene que decirle al mundo que salió vivo de ese infierno, en el que siempre estuvo acompañado de ese profesor ciego (un Homero/maestro rural) que compartió sus lecturas y su vitalidad.

POR DANIEL FRANCISCO

Subdirector de Gaceta UNAM

@dfmartinez74

