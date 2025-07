La guerra fratricida por Querétaro

De las 17 plazas que estarán en juego en las elecciones intermedias, tres las controla Acción Nacional. Si hoy fueran los comicios, Mauricio Kuri retendría la gubernatura queretana para su partido.

El PAN tiene 49 por ciento de intención de voto, y el PRI aportaría muy modestos 4 puntos porcentuales, para que el grupo oficialista se quede con 53 por ciento de los sufragios; lo que les permitiría continuar con la racha azul.

Movimiento Ciudadano no jugará porque no pinta. Es más, se estima que anunciará muy pronto, el partido que comanda Máynez, que no participarán en aquellos comicios (como sucedió en el Estado de México en 2023).

La naranja Tere Calzada lleva la fosfodelantera, pero todo indica que se quedará con las ganas la hija del gobernador Antonio Calzada Urquiza y la hermana del gobernador José Calzada Rovirosa.

Pero no la pierdan de vista, porque puede dar una gran sorpresa política, saltando a otro partido, o buscando otra posición de gran relevancia. Es conocida porque nunca se da por vencida.

De acuerdo con la más amplia y seria encuesta, levantada por QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, la oposición (representada en este caso por el Partido Verde-PT-Morena) tiene, a 23 meses de distancia, 37 puntos de intención de voto, lo que no sería suficiente para que la 4T arrebate “la joya del centro-norte del país”.

Como se publicó en la edición impresa y digital de la #Ruta2027 en nuestro diario —hace exactamente un mes—, compartimos a nuestros lectores y cibernautas que, de ser uno de los estados más seguros, en los últimos años, Querétaro presenta una marcada crisis de inseguridad. Ese penoso tema, claro que contará el día de las urnas.

En esta decimosegunda entrega periodística, la competencia guinda parece que la tiene ganada Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), porque se nota que ya tiene la bendición de Palacio Nacional para ir a la boleta.

Debemos estar pendientes de cómo se mueven los números y de las encuestas posteriores de QM; pero de no existir mayor variación, insistimos, la tiene en la bolsa Acción Nacional.

La carrera parejera es entre Felifer Macías y Agustín Dorantes Lámbarri. Aunque algunos quieren meter con calzador al senador Ricardo Anaya, sus problemas legales pondrían en terrible riesgo la codiciada gubernatura.

Todo está entre el presidente municipal y el senador, que compiten desde hoy, por bardas, espectaculares, espacios en medios electrónicos, y con una batalla fratricida con “posteos” en redes sociales, con personajes que desde hoy se decantan rumbo al “destape azul” queretano.

COLOFÓN:

+También estarán en juego 18 municipios y 25 diputados locales (15 de mayoría y 10 plurinominales).

+Casi dos millones de queretanos podrán acudir a las urnas, donde el abstencionismo podría jugar un papel muy peligroso; y donde también los apoyos sociales federales, podrían dar sorpresas en los resultados finales.

+El PT, ni pinta.

