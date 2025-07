Captado al vuelo (de una kisscam)

Shoshana Zuboff lo dijo en estridente, Yuval Noah Harari en paranoide, Byung-Chul Han en articulado y sensato: un mundo nos vigila. La pantalla total de Baudrillard, la pantalla global de Lipovetsky resultó tener más ojos que el Doktor Mabuse, nos persigue donde vayamos. (A las pruebas se remiten figuras por fuerza públicas, que van de René Bejarano a Lady Racista.)

No tiene la culpa el panóptico sino quien lo hizo voyeur. Exhibicionistas, nos ponemos pa’ la foto, le sacamos la lengua al camarógrafo, nos compramos el selfie stick para vernos mejor, ponemos cara de pescado y la subimos que si al Instagram, que si al TikTok, que si al YouTube. (“Estamos perdidas perdidas perdidas”, gritaba ella, dizque en broma, pero tan en serio que no descansó hasta que la encerraron en una casa con más de 50 cámaras. Terminó en el escenario con la mismísima Madonna a la que Warren Beatty acusó alguna vez de no querer vivir fuera de cuadro; “Cosas de rucos”, habrá farfullado la Wendy.)

Pensaba yo a Liverpool una suerte de precursor cuando, para educar consumidoras a la virtualidad pandémica, contrató a Pepe Aguilar para dar serenatas personalizadas a distancia a 10 afortunadas madrecitas que clamaban “¡Dijo mi nombre! ¡Dijo mi nombre!” en el spot resultante. Ahora que averiguo, resulta que la práctica de la kisscam se remonta a 1993, cuando el responsable de las pantallas de video del Super Bowl coligió que, si a la gente se le ofrecía una canción de Sinatra y la oportunidad de verse en un monitor de chingomil pulgadas, se animaría al beso para morboso deleite del (ir)respetable. No sorprenderá que Coldplay –acaso la más populista de las bandas de los 90– haya adoptado la práctica.

Me lo dijo alguna vez un amigo que vivía en Coyoacán y trabajaba en la Florida: “El cuerno se pone en Villa Coapa” –es decir lejos del bullicio de la falsa sociedad que lo conoce a uno. Que el CEO de una empresa valuada en mil 300 millones de dólares y su directora de Recursos Humanos no comprendieran ese principio (trasladado a su geografía) habla de una ingenuidad rayana en lo palurdo, que acaso no constituya la mejor credencial para el éxito profesional. Tampoco me gustaría ser la esposa de Andrew Byron o el marido de Kristin Cabot: la humillación estuvo ruda; ante ellos, son culpables de adulterio –en caso de que las suyas no hayan sido relaciones abiertas. Nada deben, sin embargo, a la sociedad.

No cuestiono que al menos uno de los involucrados en el affair haya perdido su trabajo: en términos de gobierno corporativo, que un CEO tenga un vínculo sentimental con la directora de RH de su empresa constituye un conflicto de interés. El problema es, pues, de Astronome, de la señora Byron y del señor Cabot. Y de nadie más. Circulando, señoras y señores, que aquí no hay nada que mirar.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

IG y Threads: @nicolasalvaradolector

