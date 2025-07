CON EL PUEBLO TODO

Un día después del Consejo Nacional morenista, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje a los militantes de su partido: les pidió no alejarse del pueblo y cerrar el paso a la impunidad. Dijo que, contrario a lo que plantea la oposición, el movimiento está más fuerte y va más allá de Morena. Pero decidió no opinar de los nuevos lineamientos. Sobre la “reaparición” de Adán Augusto comentó que si hizo algo, no será encubierto.

TODO POR LA CONTINUIDAD

Hablando de tabasqueños, el ex gobernador de la entidad, Carlos Manuel Merino, le allanó un poco el camino a su amigo, el senador Adán Augusto, pues dijo que cuando lo reemplazó, tuvo en su gabinete a Hernán Bermúdez, acusado de vínculos con el narcotráfico, porque privilegió la continuidad. Aseguró que nunca sospechó de Bermúdez.

AVANCES

Rindió cuentas la comitiva que participa en las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Encabezados por el canciller Juan Ramón de la Fuente, y el embajador de México, Esteban Moctezuma, se sentaron a la mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum, ante quien entregaron un informe pormenorizado de los acuerdos bilaterales.

BUENOS MODALES

Contrario a lo que hizo su antecesor, el nuevo embajador de EU en México, Ronald Douglas Johnson, ha sido respetuoso con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria dijo que mantiene buena comunicación con el gobierno de México, situación que se desgastó con Ken Salazar en la recta final de su cargo.

DUDAS

Incertidumbre se vive en la Suprema Corte, que preside aún la ministra Norma Piña. Los empleados no saben si conservarán su trabajo a partir del 1 de septiembre, fecha en que llegarán los nuevos ministros, encabezados por Hugo Aguilar. Hay personal que lleva muchos años en el Poder Judicial y, por primera vez, sienten un futuro incierto.

OTRO ROUND

Sigue el conflicto por las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara en la Cuauhtémoc. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega culpó a Ricardo Monreal de priorizar íconos ideológicos en vez de atender luminarias o baches. Ella insiste en subastarlas, y esa idea tiene furiosa a la 4T, que no halla cómo responder sin delatar sus símbolos.

POR ACAPULCO

Desde el hospital del IMSS devastado por Otis, Sheinbaum y Zoé Robledo relanzaron el programa Salud Casa por Casa. Con 800 millones invertidos, el nosocomio hoy brilla con modernidad, con lo que quedó claro que la reconstrucción del principal puerto de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado, avanza firme para atender a la población afectada.

