Reformas sin República

Durante los últimos diez meses, bajo el disfraz de reformas democráticas y la retórica de la regeneración institucional, se ha ejecutado una de las más agresivas ofensivas contra el orden constitucional mexicano desde la transición a la democracia. En nombre del pueblo, de la justicia y de la seguridad, se ha comenzado a vaciar el contenido republicano de las instituciones. Lo que se está gestando no es una transformación, sino una sustitución del modelo de Estado; no una corrección del rumbo, sino un desmontaje deliberado de los contrapesos. Lo que se busca es control total, opacidad para manejar a modo el dinero de todos los mexicanos como si fuera dinero de partido.

Se han reformado más de diez artículos constitucionales, se han aprobado cerca de treinta leyes federales nuevas o modificadas, y se ha reconfigurado el mapa institucional del país sin deliberación pública, sin debate de altura, sin substancia y sobre las rodillas, sin estudios de impacto, sin control parlamentario real. Las formas fueron mínimamente cumplidas; el fondo, atropellado y, desde luego, violando impunemente el procedimiento legislativo.

La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte fue presentada como una medida democratizadora. Nada más lejano. La justicia no se fortalece con popularidad, sino con autonomía técnica y garantías de imparcialidad. Se desmanteló el Consejo de la Judicatura Federal, se redujo el Pleno de la Corte y se eliminó su división en salas, con lo que se desestructura la función jurisdiccional y se desnaturaliza la independencia del Poder Judicial. El nuevo diseño lo vuelve un cuerpo funcionalmente subordinado, estructuralmente debilitado y expuesto a las lógicas del poder electoral y a las órdenes del Ejecutivo. Para muestra, un botón: la resolución del Tribunal Electoral donde impide al INE investigar el cochinero de los acordeones en la elección de jueces, magistrados y ministros de junio de este año.

Simultáneamente, se aprobaron leyes de seguridad e inteligencia que instauran un sistema de vigilancia masiva que jamás se le hubiera permitido a otro gobierno. Inclusive, cuando en el gobierno de Peña Nieto se trataron de implementar legalmente algunas medidas similares, quienes hoy defienden a capa y espada la violación a la libertad de los mexicanos, en otros gobiernos, desde la oposición, la criticaban con fuerza. Con la absurda justificación de combatir la violencia, se ha legalizado el acceso del gobierno a bases de datos bancarias, fiscales, biométricas y de telecomunicaciones, sin necesidad de orden judicial. La llamada “CURP biométrica”, obligatoria para todos los ciudadanos, establece una infraestructura estatal para la identificación, localización y control de personas. El ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en objeto de monitoreo. El Estado se blinda; la privacidad desaparece. No hay salvaguardas jurisdiccionales, no hay comisiones independientes, no hay supervisión real. El discurso de seguridad se impone al de los derechos. La excepción se vuelve norma. La sospecha reemplaza a la presunción de inocencia. En el fondo, se normaliza un Estado vigilante que no rinde cuentas y que, bajo la promesa de orden, erosiona el principio de legalidad.

En paralelo, se intervino el sistema electoral. Se reformaron artículos constitucionales con el pretexto de eliminar la reelección, pero el efecto real fue debilitar a los órganos técnicos y profesionales que garantizan elecciones libres. El Instituto Nacional Electoral fue reducido, su autonomía recortada, su estructura desmantelada. Se avanza hacia un modelo en el que el árbitro electoral responde directa o indirectamente al mismo poder que compite en la contienda. Una democracia sin árbitro imparcial no es democracia; es simplemente una simulación.

A ello se suma la eliminación de organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia. Las funciones que ejercían; el acceso a la información pública, la protección de datos personales, la vigilancia de obligaciones de transparencia; todas estas fueron absorbidas por dependencias del Ejecutivo. En los hechos, el control de la información queda en manos del poder que debería ser fiscalizado. Se canceló la posibilidad de conocer, de exigir, de denunciar. La opacidad se institucionaliza. Ahora la iniciativa de acabar con Compranet, las licitaciones públicas como se conocían, ya no existirán; antes, cuando menos se disimulaba el amiguismo y el compadrazgo, los negocios ocultos de los servidores públicos. Ahora sí, a tomar a manos llenas sin el mínimo deber de rendir cuentas.

El patrón se repite con exactitud quirúrgica: judicialización de lo electoral, politización de la justicia, vigilancia estatal sin control, supresión de organismos autónomos, concentración normativa y presupuestal en el Ejecutivo. No es casualidad. Es diseño. Es estrategia, es poder y, desde luego, dinero.

La arquitectura constitucional que garantizaba división de poderes, equilibrio institucional y protección de derechos fundamentales fue reemplazada por un diseño centralista, disciplinario, vertical. El nuevo modelo no tolera disenso, no admite controles, no soporta la crítica. No estamos ante una reforma; estamos ante una regresión, la conversión de la mentira en verdad al estilo más fiel de la propaganda nazi con Goebbels, al estilo cotidiano de los Estados Unidos de Trump.

Se ha sustituido el pluralismo por obediencia, la deliberación por propaganda y populismo, la técnica por consigna. El derecho ha sido instrumentalizado. El Congreso ha renunciado a su función de control. El Poder Judicial ha sido intervenido. El Ejecutivo legisla, administra, juzga y vigila. La soberanía ya no reside en el pueblo, sino en una mayoría absoluta que no reconoce límites, ni legales ni mucho menos morales.

Lo más grave es que hemos normalizado este proceder. Los ciudadanos, preocupados por dar de comer a nuestras familias y por darles mejores condiciones de vida, nos hemos sometido a nosotros mismos a un proceso de anestesia institucional. La velocidad de los cambios, la opacidad de sus motivos, la falta de oposición eficaz y la manipulación mediática han generado una falsa sensación de estabilidad. Simplemente estamos sobreviviendo, no viviendo en paz, en democracia y libres. Olvidamos que lo que está en juego no es menor: es el régimen, es el Estado de Derecho, es la posibilidad misma de la democracia constitucional, es la libertad como derecho inalienable.

La historia no nos absolverá a quienes hemos callado frente a la supresión de libertades. Tampoco perdonará a quienes, por cálculo o complacencia, aplauden el vaciamiento de la República. Aún es tiempo de resistir, de denunciar, de organizar. Porque lo que está en juego no es una alternancia democrática, sino la instalación de un modelo autoritario con ropaje legal. Y cuando la justicia, la transparencia y la libertad se conviertan en demandas imposibles, quizá ya sea demasiado tarde para advertir que fueron entregadas, sin defensa, en nombre de una transformación que sólo transformó al poder en impunidad y al ciudadano en súbdito.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

EEZ