Miscelánea de la indignación

Comienzo por el retiro de dos estatuas de un parque público en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, donde la alcaldesa decidió, por sus arrestos y sin que mediara consulta pública, retirar las figuras de Fidel Castro y de Ernesto, El Che, Guevara.

El hecho provocó júbilo e indignación en unos y otros, y mucha, muchísima cobertura mediática, que era el objetivo principal de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, eso y congraciarse con la “nueva derecha” que está en plena campaña.

Le funcionó, sin duda, pero la tarea de los gobernantes no es buscar likes, sino concordia, tolerancia y resultados. Y para quienes argumentan que fue igualmente arbitrario el retiro de la estatua de Cristóbal Colón o de la placa de Gustavo Díaz Ordaz, solo respondo que en el fondo son iguales los que quitan unas u otras sin abrir espacios al diálogo y a la coexistencia pacífica de los monumentos. Porque siempre habrá uno que estorbe o incomode a alguien n, y siempre habrá un político dispuesto a sacar raja de ello.

Sigo con la más reciente marcha contra la gentrificación, en la que los infiltrados de costumbre volvieron a las andadas, vandalizando ahora los espacios culturales de la UNAM. Más allá del obvio absurdo de creer que la Universidad Nacional sea un espacio de la gentrificación, resulta evidente que aquí hay mano negra. Alguien está pagando a estos reventadores para que causen des trozos y revuelo, y la pregunta lógica es no solo ¿quién paga?, sino más importante aún, ¿a quién benefician y a quién perjudican estos actos? Bienvenidas sus sospechas.

Paso a algo mucho más delicado, que son las acusacio nes en contra de quien fuera el secretario de Seguridad de Tabasco mientras fue gobernador el hoy líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.

El senador ha optado por la estrategia del silencio máximo, y sus compañeros de partido le gritan a coro que “no está solo”, frase cada vez más inútil y desgastada. Las acusaciones o sospechas legales no se aclaran con porras o consignas, sino con honestidad y transparencia. Si en Morena creen que así se ayudan, que arropando a cuestionados, imputados o sospechosos es como se fortalecen frente a la sociedad, se equivocan de pe a pá: nos recuerdan, de nuevo, que todos son iguales. Todos, diría el gran George Orwell, salvo algunos que son peores.

Lo grave, queridos lectores, no solo es que en el seno del partido en el poder se susciten escándalos, sospechas o encubrimientos disfrazados de solidaridad. Lo más grave es que para donde uno voltea se encuentra las mismas com plicidades, las mismas (o peores) colusiones, las mismas palabras huecas del “yo no sabía nada”, del “yo no me enteré”.

Esa es la triste realidad de nuestro país, de nuestros polí ticos. Y nosotros vemos que no hay, al menos por lo pronto, opciones mínimamente presentables. Eso, eso es lo que más indigna.

PAL