Los frentes del caso Bermúdez

El escándalo en torno a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en Tabasco entre 2019 y 2024 y contra quien existe una orden de aprehensión por vínculos con el crimen organizado, exhibe al menos tres frentes de conflicto al interior de la coalición obradorista. Ciertamente están lejos de ser los primeros y tampoco los únicos, pero la gravedad del caso y sus implicaciones potenciales los vuelve francamente explosivos.

Uno de ellos tiene que ver con el ámbito local: es el conflicto entre el actual gobernador, Javier May, y los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino. El primero ha dicho que Bermúdez “tendrá que rendir cuentas”; los segundos, que no sabían nada sobre sus presuntas actividades delictivas. Esto último juega a favor de May, y en contra de López Hernández y Merino, por aquello que López Obrador y sus simpatizantes nunca se cansaron de reprocharle a Felipe Calderón respecto a su relación con Genaro García Luna: si no sabía, fue negligente; si sabía, fue cómplice. Sea como fuere, tenía una responsabilidad política, pues se trataba de un nombramiento suyo dentro de su propio gabinete.

Lo publicado durante los últimos días, sobre todo lo relativo a reportes de inteligencia militar que desde 2019 identificaban a Bermúdez como líder del grupo criminal “La Barredora”, deja en una posición muy comprometedora a los exgobernadores, además de que apunta al segundo frente de conflicto: entre las autoridades militares y las civiles.

¿Por qué si la Secretaría de la Defensa tenía información desde entonces, no fue sino hasta febrero de 2025 que se giró una orden de aprehensión? ¿Qué hizo el Ejército, durante seis años, con esa inteligencia? ¿Tuvo comunicación al respecto con los gobernadores López Hernández y Merino? ¿Con el presidente López Obrador o, después, con la presidenta Sheinbaum? Más aún, ¿por qué fue hasta ahora, apenas el 12 de julio pasado, que el jefe de la Zona Militar, General Miguel Ángel López Martínez, confirmó no sólo que Bermúdez Requena estaba prófugo, sino la emisión de una ficha roja por parte de Interpol para detenerlo fuera del país? ¿Qué dice todo esto sobre la relación entre las Fuerzas Armadas y la autoridad civil?

Un tercer frente de conflicto es entre la presidenta y el partido. Sheinbaum primero sugirió que López Hernández -quien sigue despachando como líder de la bancada de Morena en el Senado- diera su versión. La respuesta fue un tuit en el que no aclaró nada, mientras que la del partido fue arroparlo muy visiblemente el domingo, durante su Consejo Nacional, bajo el grito de “¡no estás solo, no estás solo!”. Ayer, sola, Sheinbaum tuvo que aclarar que ni ella ni la Fiscalía van a encubrir a nadie, “pero tiene que seguir la investigación”.

¿O sea que entonces el asunto quedará en manos del fiscal Gertz? Qué tranquilidad, seguro se hará justicia.

POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg

EEZ