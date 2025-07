Últimas llamadas

En los días previos al 11 de septiembre de 2001, la relación bilateral entre México y Estados Unidos tuvo uno de sus momentos de mayor coincidencia. La llegada al poder de nuevos presidentes y el interés de ambos por marcar diferencias con sus antecesores les animó a buscar un mayor entendimiento; para el presidente Vicente Fox el tema migratorio era central, y George W. Bush, texano y conocedor de la frontera, lo veía con buenos ojos.

Más los atentados de septiembre no solo derrumbaron las Torres Gemelas, también ese entendimiento quedó de lado, tanto por la urgencia del caso, como por la errática postura mexicana que, insensible, fue negligente en su solidaridad para con un vecino y socio agredido; también se sumó el encontronazo político al interior del gabinete mexicano que Fox no supo liderar y controlar y que se hizo público, lo que a su vez estimuló el nacionalismo mediático. Además, tiempo después el debate en Naciones Unidas ante el empeño estadounidense por atacar a Iraq reafirmó la percepción de la clase política en Washington de que México no era un aliado confiable y mucho menos incondicional.

El daño mayor no estuvo en no apoyar la invasión, en lo que sin duda tuvimos razón, sino en la contradicción de buscar el mayor provecho comercial de la relación, pero, al mismo tiempo, no ser solidarios en medio de la tragedia de los atentados. Incluso, nuestra gestión en el Consejo de Seguridad de la ONU fue motivo de enfrentamiento entre actores políticos mexicanos, lo que convenció a la Casa Blanca de nuestra inconsistencia, algo muy difícil de aceptar en una relación tan intensa.

En agosto de 2005, el huracán Katrina devastó la costa norte del Golfo de México, con Nueva Orleans como el lugar más afectado. Durante 8 días asoló la región, cobrando casi 2,000 víctimas y enormes daños materiales. Entre los damnificados estuvo la eficiencia de la agencia para atender los desastres, FEMA y las autoridades en general. La acción de apoyo que orquestó el Gobierno de México y su capacidad operativa impresionaron profundamente al gobierno de Bush, quien ante ese desastre, consolidó su convicción de la existencia de problemas mayores a las capacidades nacionales de resolverlos. Primero el terrorismo, después los desastres naturales cambiaron esa percepción de superioridad y de autonomía tan de Washington.

Por ello, los siguientes años volvieron a ser de cooperación bilateral y entendimiento político. Fue una muestra de reconocimiento de la realidad y de agradecimiento, y las distintas agencias estadounidenses actuaban respecto a México bajo esa percepción presidencial.

Esos hechos ilustran la relevancia de la responsabilidad y los valores compartidos, pero también de la necesidad de la constancia. Ello no significa acompañamiento irrestricto hasta la ignominia, más bien es el mantener posiciones firmes y constantes, incluso cuando son contrarias, pero transparentes.

Ahora convivimos en la vecindad de un gobierno que no acepta la inconsistencia y que se divierte a costa de nuestras contradicciones. Pareciera que en la capital estadounidense se instruyó a todo el gabinete a buscar “peros” en contra de México y nuestras respuestas no muestran estrategia. Mucho ánimo, sin duda, pero no sustancia.

Cuando Bush instruyó un espíritu bilateral de cooperación sus diversos representantes acataron la instrucción, algunos convencidos de la conveniencia de ello, otros a regañadientes. Algo similar sucede ahora. No hay una instrucción precisa a cada agencia estadounidense por parte de Trump, pero sí un mantra de buscar cuestionamientos y, sobre todo, el fin de la paciencia para dar tiempo a la ejecución de correcciones o cumplimientos. Agua, aviación, gusano barrenador, fentanilo, migración de todo el mundo a través de México, en fin, la lista sólo va a crecer y ante ello debemos enfrentar nuestro propio examen de conciencia, destacar principios y valores y ser fiel y constante a ellos para adquirir un halo de seguridad a los ojos estadounidenses y emprender una real y consecuente diversificación de nuestras relaciones internacionales, comerciales, políticas y sociales.

La realidad geográfica es inamovible pero el empeño en solo mirar al Norte nos pasa la factura. Hace veinte años un desastre natural fue el inesperado factor que recompuso la relación. Pero la lección se convirtió en golosina. No parece haber esa oportunidad de nuevo en el horizonte. Y transformar la vecindad en oportunidad está en nuestro mejor interés nacional y regional. Los políticos pasan, pero su responsabilidad es la construcción positiva del interés nacional en el largo plazo.



Embajador de México. Actualmente preside la Asociación del Servicio Exterior Mexicano



