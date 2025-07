Populismo e independencia judicial

La impartición de la justicia debe ser un acto técnico, apegado a las leyes; la representación popular debe encontrarse en los congresos. De conformidad con la teoría del Estado los juzgadores no tienen en sus atribuciones la de representar, su misión es tomar la ley, producto de una representación popular y aplicarla a los casos concretos que se les presenten.

Nos encontramos en este momento una franca descomposición del modelo de división de poderes. La política se ha metido en la impartición de justicia, contaminando el espíritu técnico que ésta debe tener, al incluir elementos como la ideología, la conveniencia. La presión social, mediática o la negociación como materias primas para el dictado de sentencias hacen a un lado la técnica y la interpretación, proponiendo soluciones apartadas del mundo jurídico, que provienen del mundo de los pactos, las negociaciones y las conveniencias; con esto se vulnera la seguridad jurídica pues, los justiciables no esperan una sentencia en razón de lo que contemple la ley, sino que serán juzgados atendiendo al favor o animadversión que les corresponda de los juzgadores en virtud del sector social al que pertenezcan, o de según los prebendas que puedan conseguir de los grupos en el poder.

El populismo se caracteriza por la hegemonía y control ejercido por una persona que guía un grupo que lo sigue sin realizarse demasiados cuestionamientos. El populista es poderoso porque es dadivoso y reparte favores, siendo un requisito indispensable controlar la opinión pública, las masas de ciudadanos, los grupos empresariales, gremios de profesionistas y académicos, dándoles a cada uno lo suficiente para que se sientan agradecidos y establezcan vínculos de gratitud y clientelismo, pero no tanto para empoderarlos y que tengan capacidad de reflexionar.

El populismo se enfrenta a los jueces identificándolos como un gran problema, ya que por su propio carácter y formación son difíciles de someter; generalmente son personas con muchos estudios, de temperamento fuerte, acostumbrados a la presión, difíciles de atemorizar, cuyas voluntades han templado de tal forma que no son fácilmente controlables. Un buen juez debe ser capaz de condenar, aunque el público quiera absolución y, por el contrario, absolver aunque las masas clamen culpabilidad; el buen juez es fiel a la ley, y eso no lo soporta el populismo que como una de sus premisas básicas exige fidelidad al régimen por encima de todo, incluso de la ley. Líder supremo y razón jurídica colisionan, por eso el populismo tiene entre sus misiones básicas destruir la independencia judicial, capturar las voluntades de los jueces, o remover a las personas verdaderamente juzgadoras para sustituirlos por políticos obedientes, que no necesitan entender de derecho, bastando que entiendan la cadena de mando y resuelvan sin considerar la ley, mirando tan solo la línea de dirección que les tire el populista.

Vivimos actualmente en un mundo populista, los gobiernos que estamos sufriendo en estos momentos tienen en su gran mayoría desmedida ambición de controlarlo todo, de anular las voces plurales, y sobre todo de no permitir pensar ni cuestionarse, siendo la obediencia ciega el valor indispensable, de tal forma, que el Poder Judicial vive en todo el planeta uno de sus momentos más obscuros.

Sin independencia judicial no hay Estado de derecho, sin Estado de derecho no hay democracia real.

Enfrentamos una crisis institucional de tal tamaño que no es posible entenderla ni enfrentarla a partir de utilizar solamente un modelo jurídico o político, debe ser una visión multidisciplinaria la que, a través del empoderamiento real del ciudadano, ponga un fin a la ambición populista de sometimiento de la verdad en todos los ámbitos, incluido el judicial.

Katya Morales Prado

Presidenta del capítulo Guanajuato de la Barra Mexicana de Abogados

EEZ