Permiso para descansar

Llegan las vacaciones y hoy he decidido ser políticamente incorrecta. Con cuatro hijos, una aprende a serlo y a disfrutarlo. Así que, más allá de darte consejos psicopedagógicos sobre cómo manejar eficientemente tu tiempo para que tus hijos desarrollen mejores hábitos o logren mayor estimulación, quiero invitarte a hacer algo distinto.

Este tiempo de descanso, déjalos justo hacer eso: descansar. En estos días de cierre de ciclo escolar, lo primero que pensamos las mamás es cómo reorganizar el tiempo de nuestros hijos para mantenerlos a salvo de los riesgos fuera de casa y, gracias a la tecnología, también de los que hay dentro. Pero la verdad es que hay algo importante que estamos dejando pasar: volver a lo esencial.

Déjalos descansar. Así, tal cual. El descanso es vital. Tal vez no recuerdas lo que es estar seis horas sentada en una banca en la escuela, pero créeme, no es fácil. Así que, si tus hijos quieren estar en pijama gran parte del día, no solo no es grave, también es necesario. Solo cuida tres cosas: los horarios de sueño (a qué hora se despiertan y a qué hora se acuestan); los tiempos de comida (desayuno, comida y cena a la misma hora -como decía mi abuela, “esto no es un restaurante para que cada quien coma cuando quiera”-, y la higiene diaria. En lo demás… déjalos libres. Déjalos descansar. Observa, acompaña y, si algo no te checa, pregunta, pero no impongas ni grites.

Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, por eso, más que dar discursos interminables sobre cómo deben descansar, muéstrales con el ejemplo.

Descansar bien también se aprende. ¿Cómo? Viéndote a ti. Busquen juntos un buen libro y lean en la misma cama. Diviértanse con un juego de mesa: aprenderás más de su personalidad que en cualquier otra situación. Salgan a hacer ejercicio sin reglas ni competencia, solo por el gusto de moverse. Descansar el cuerpo y la mente también es una forma de cuidarse.

Sé que todo esto tal vez no te deja tan serena como esperabas para iniciar las vacaciones, pero quizá, entre estos consejos, encuentres una oportunidad de acercarte más a tus hijos, conocerlos mejor y compartir con ellos unos días de descanso profundo.

Piénsalo. Permítete verlos descansar. A veces es lo único que necesitan.

POR PAULINA AMOZURRUTIA



PAL