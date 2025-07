Lecturas para el caos que viene

Escoger una lectura para el verano de 2025 no es cosa fácil. Si deseamos novelas, existen muchas recomendaciones en las librerías físicas o virtuales. Más difícil es escoger un libro que provoque nuestra inteligencia y nos desafíe éticamente ante el actual contexto.

¿Qué lecturas pueden ayudarnos a mirar más allá de la superficie de nuestra confusa realidad? Un primer libro que de inmediato se me viene a la mente es: “Key Thinkers of the Radical Right: Behind the New Threat to Liberal Democracy” (Oxford University Press, New York 2019). Esta obra reúne un conjunto de estudios introductorios a los principales pensadores del pasado y del presente, que ayudan a entender la compleja amalgama ideológica que inspira al autoritarismo de extrema derecha en los Estados Unidos.

El editor, Mark J.Sedgwick, tiene el raro mérito de haber coordinado a un grupo plural de analistas que lograron realizar un libro de divulgación sobre uno de los aspectos menos atendidos al momento de interpretar el impacto de estas “nuevas derechas” en el escenario norteamericano: ¿qué ideologías se reúnen en la narrativa y en las decisiones del actual gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo explicar la convivencia de conceptos procedentes del pensamiento político de Carl Schmidt con el esoterismo geopolítico de Julius Evola y los continuos guiños al ideólogo ruso Alexander Dugin? Esa es la cuestión.

Un segundo libro que no podemos dejar de mencionar ha nacido de Javier Sicilia y Jacobo Dayán: “Crisis o Apocalipsis. El mal en nuestro tiempo” (Taurus, México 2025). Dentro de la antigua tradición de los tratados sobre “el mal”, con la fuerza de un diálogo entre dos pensadores no sólo altamente reflexivos, sino profundamente comprometidos con el dolor del pueblo mexicano, se nos ofrece una meditación sobre la crisis de la modernidad, sobre el Estado convertido en Leviatán, sobre el anhelo casi inextingible de una paz, con justicia y dignidad, que hoy parece inalcanzable.

Este es un libro escrito desde la vida y el sufrimiento, desde la pasión por la verdad y la impotencia ante el poder que se alimenta de poder. Hacia el final del libro, Javier Sicilia rememora a su hijo asesinado: “Yo, en lo personal, en medio de mi resistencia y mi oscura y vacilante esperanza, una esperanza sin garantía alguna, espero que cuando muera reencuentre a Juanelo y a todos los vencidos, vivos en el amor de Dios, en ese hueco que es su ausencia en el mundo”.

Un tercer libro, para atravesar nuestro verano acompañados de letras que nos preparen para el caos que viene, es: “¿Ética o ideología de la inteligencia artificial?” de Adela Cortina (Paidós, Madrid 2024). Escrito cuando comenzaba el auge de ChatGPT nos muestra con gran agudeza que “el aumento de la conectividad, gracias a las redes, que debería llevarnos a poder decidir conjuntamente, deliberando, qué queremos hacer de nuestro futuro, no mejora la comunicación veraz. Por el contrario, triunfa una vez más la razón estratégica, que pasa a ocupar todo el espacio público (…) Es esta una pésima noticia si queremos fortalecer la democracia, que es una tarea urgente, porque está en peligro en el ámbito mundial. Y, por supuesto, en España, Europa y América Latina”.

El Papa Francisco, siguiendo a Borges, pensaba que leer es aprender a escuchar al otro. En tiempos como los nuestros, nada más urgente y necesario.

Rodrigo Guerra López

Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina

E-mail: rodrigoguerra@mac.com

EEZ