Esculturas, revoluciones y memoria

El retiro de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara de la colonia Tabacalera por parte de la alcaldía Cuauhtémoc carece de toda lógica racional elemental.

Se arguye como justificación el derramamiento de sangre que produjo el movimiento que encabezaron. Este argumento contrasta con el hecho de que la Revolución cubana de 1959 fue uno de los movimientos armados con menor costo en vidas humanas.

Ahora bien, si dicho “razonamiento” se aplicara de forma general, estaría en peligro una parte muy grande del patrimonio artístico de la Ciudad de México ubicado en el territorio de la alcaldía Cuauhtémoc.

Sobre la calle 20 de noviembre, esquina con Nezahualcóyotl, se encuentra una estatua dedicada a Ho-Chi-Minh, líder de la resistencia vietnamita que enfrentó en una prolongada guerra popular la intervención de Estados Unidos.

Sobre Reforma Norte se encuentran los monumentos de Simón Bolívar, héroe de la guerra de independencia de Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador; y José de San Martín, libertador de Argentina.

En la esquina de Reforma e Hidalgo, está una estatua de José Martí, libertador de Cuba que murió en la guerra de Independencia de ese país.

En la calle de Guaymas, colonia Roma, se encuentra un busto de Giuseppe Garibaldi, quien dirigió diversas batallas para la unificación de Italia.

Pero también tenemos una escultura de Miguel Hidalgo y Costilla, que inició la Guerra de Independencia de México, colocada en la base de la Columna de la Independencia.

En la Ciudadela, en la calle de Balderas, se encuentra un monumento a José María Morelos y Pavón, el mayor estratega militar de nuestra Revolución de Independencia.

En un costado de la Alameda Central está el Hemiciclo a Benito Juárez, Benemérito de las Américas, quien encabezó, primero, la guerra de tres años contra los conservadores y, después, la guerra contra la intervención francesa, al final de la cual mandó fusilar a Maximiliano de Habsburgo, Tomás Mejía y Miguel Miramón.

Y en la calle Madero se encuentra una escultura del General Pancho Villa, dirigente de la División del Norte, que fusiló a muchos elementos del viejo ejército porfirista.

Podría seguir mi listado, pero es momento de preguntarnos ¿también los van a quitar por haber encabezado guerras y revoluciones y/o haber ordenado fusilamientos?

Probablemente alguien me diga: no, no los van a retirar porque están ubicados, casi todos, en avenidas centrales, cuya jurisdicción corresponde a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México.

Y tal vez en esa respuesta se encuentre una posible solución al tema de las esculturas del Ché y Fidel: acaso basta con recorrerlas a la avenida primaria más cercana, la México-Tenochtitlan, para que queden bajo la protección de las autoridades de la Ciudad.

POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

PAL