El salivazo de Fermaca

PUES NADA, QUE el ambicioso megaproyecto de Fermaca que fue anunciado con bombo y platillo en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum el 20 de marzo… no arranca.

Fernando Calvillo y Esteban Villegas

(Créditos: El Heraldo de México)

Los hermanos Fernando y Manuel Calvillo dijeron que invertirían la friolera de tres mil 700 millones de dólares, en Durango, para la construcción de lo que aseguraron se llamaría “Fermaca Digital City”, un gran centro de datos que contaría con su propia generación eléctrica, además de “Fermachem”, una planta de fertilizantes.

Sin embargo, la realidad es que los empresarios no tienen amarrado el fondeo para soportar lo que más bien parecen ser sueños guajiros.

Manuel Calvillo

(Créditos: El Heraldo de México)

El más molesto con esa situación es el gobernador Esteban Villegas, que ya se había emocionado con las carretadas de dinero y creación de casi dos mil empleos, entre directos e indirectos, durante la construcción de esas obras.

Y no se diga la Secretaría de Energía, comandada por Luz Elena González, y la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, de José Peña Merino, que vieron con buenos ojos ambos planes.

José Peña Merino

(Créditos: El Heraldo de México)

Pero como suele suceder en este tipo de proyectos de saliva, la realidad se está terminando de imponer: a tres meses de anunciado, los Calvillo no han hecho su parte… iniciar con las obras.

El 14 de mayo, el Congreso de Durango autorizó la desincorporación de un terreno propiedad del estado, el cual será cedido a la empresa Fermachem S. de R.L. de C.V.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del estado, que encabeza María del Rocío Rebollo Mendoza, ya elaboró el dictamen de donación de tales terrenos, que abarcan un total de 150 hectáreas.

Fue el resultado de la iniciativa que envió el propio gobernador Villegas, el principal emocionado con la supuesta megainversión, lo mismo que el presidente municipal de Lerdo, Homero Martínez Cabrera.

Homero Martínez Cabrera

(Créditos: El Heraldo de México)

Y es que, además de los recursos económicos que no llegan, esa demarcación sería beneficiada con la creación de más de mil 500 empleos entre temporales y permanentes.

Los Calvillo aseguran que de los dos mil 700 millones de dólares de inversión para su “ciudad digital”, ellos aportarán 100 millones y levantarían financiamiento hasta por 250 millones más, en el que participarían entre tres y cinco bancos que, hasta ahora, no identifican.

¿Estarán en el Buró de Crédito?

Tampoco señalan a las empresas con las que aseguran haber firmado contratos para los próximos 20 años, “clientes” como Meta, Amazon, Google, Apple, Oracle o Microsoft, amén de operadores de servicios de televisión y telefonía.

Mucho ruido, pero pocas nueces.

Sean Duffy

(Créditos: El Heraldo de México)

EL SÁBADO, ESTADOS Unidos le dio otro apretón de tuercas a México. Ahora fue la acusación del incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015, lo que puede llevar a la administración de Donald Trump a imponernos sanciones. De entrada, el Departamento de Transporte, que encabeza Sean Duffy, adelantó que podrían rechazar solicitudes de nuevos vuelos de aerolíneas mexicanas, lo que pondría en una circunstancia crítica a Volaris que capitanea Enrique Beltranena, Viva Aerobús de Roberto Alcántara y a Aeroméxico que comanda Andrés Conesa. Ésta última, incluso, podría perder la inmunidad antimonopolio que tiene con Delta Airlines, que dirige Ed Bastian. Nuestro socio acusa a México de sacar del Aeropuerto de la CDMX a las empresas de carga de ese país para reubicarlas en el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, pero, sobre todo, reducirles caprichosa y unilateralmente los slots a American Airlines, Delta, United, Alaska Airlines y Spirit Airlines.

Larry Rubin

(Créditos: El Heraldo de México)

ABRUPTAMENTE, LARRY RUBIN dejó el viernes la dirección ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF). Fue nombrado apenas en febrero de 2024. Tomó su lugar, de manera interina, Karla Gabriela Báez Ángeles. Su salida se da a casi una semana de que, en calidad de presidente de la American Society of México, organizara la cena de gala de bienvenida para el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en la que dio un encendido discurso político sobre la cooperación que existe de la 4T con el gobierno de Donald Trump y que no gustó nada en Palacio Nacional. Lo curioso es que la AMIIF está muy ligada a la Concamin y al Consejo Coordinador Empresarial, cuyos presidentes, Alejandro Malagón y Francisco Cervantes, respectivamente, estuvieron en la misma cena. Pfizer que dirige José Luis Morell, AstraZeneca que maneja Julio Ordaz y Sanofi que encabeza Emily Morris, controlan la AMIIF.

Christian Leslie García Romero

(Créditos: El Heraldo de México)

LA SEMANA PASADA otra vez se avivaron los rumores de cambios en el sector salud. Y es que desembarcó Christian Leslie García Romero en el IMSS-Bienestar. Era la titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo, que encabeza Josefina Rodríguez. Ahora es la Directora de Administración y Finanzas de la dependencia que conduce Alejandro Svarch. Se afirma que llega a meter orden en ese organismo que desde que era el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es un caos. Su anterior director, Juan Antonio Ferrer, premiado con la embajada de México en la Unesco y hoy nuevo ciudadano parisino, dejó un desastre que Svarch no sólo no ha podido subsanar, sino que se le ha extendido. Tan sólo la deuda a proveedores pasó de unos ocho mil millones de pesos a 15 mil millones. Los laboratorios ya no quieren surtir más medicinas, porque no las pagan.

Max El-Mann

(Créditos: El Heraldo de México)

TAL CUAL SE adelantó, el viernes hubo Asamblea Extraordinaria en Fibra UNO, que dirige Gonzalo Robina. Se acordó nombrar a Altor Casa de Bolsa como nuevo representante común en el asunto de los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) que se emitieron en el fideicomiso de inversión con CI Banco. FUNO, propiedad de los hermanos Max, Moisés y André El-Mann, es uno de los más grandes fideicomisos de inversión de bienes raíces en América Latina y que gestiona inmuebles a gran escala. Excluyendo oficinas y centros comerciales, únicamente el tamaño del portafolio industrial de Fibra UNO equivale a más de 90 veces el Estadio Azteca. Poseen 100 parques en 20 estados del país. El voto de confianza a Altor fue asociado a la experiencia en este tipo de estructuras financieras del equipo de Fernando Aportela.

Zaira Yvette Pérez Salinas

(Créditos: El Heraldo de México)

AL FINAL, el Consejo de Administración de Altán Redes nombró como su nueva CEO a Zaira Yvette Pérez Salinas, una licenciada en Derecho de la UNAM graduada con menciones honoríficas. Su currículum es de llamar la atención, porque es una abogada con altos conocimientos técnicos en telecomunicaciones y experiencia empresarial y comercial. Viene de la dirección del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. Conoce Altán desde hace 10 años: fue responsable de la regulación y alianzas estratégicas del Proyecto Red Compartida Mayorista de 2012 a 2015, el original que impulsó Enrique Peña Nieto a través de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Zaira también fue líder en la implementación del Proyecto Wi-Fi Gratis en la CDMX y el Proyecto de Inclusión Digital de la CDMX, entre otras cosas.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ