Cuando no te quedas en la universidad, pero eso no te define

Cada año, miles de jóvenes en México viven una experiencia emocionalmente dura: el no ser aceptados en la UNAM, el IPN u otras instituciones a las que apostaron su futuro académico. La noticia puede caer como un golpe directo a la autoestima: “no soy lo suficientemente bueno”, “fallé”, “no tengo futuro”. Pero ¿y si te dijera que un “no” no define quién eres ni hasta dónde puedes llegar?

La resiliencia es la capacidad de adaptarse positivamente ante la adversidad. No se trata de no sentir dolor o tristeza, sino de encontrar dentro de uno mismo las herramientas para seguir adelante. Y precisamente en momentos como este es donde la resiliencia puede ser la clave que transforme un aparente fracaso en un nuevo comienzo.

Valida tu dolor, pero no lo conviertas en verdad absoluta

Sentirse triste es normal. Deja que esa tristeza exista, pero no te quedes a vivir en ella. No ser aceptado no significa que no tengas talento, inteligencia o valor. Significa, simplemente, que este camino tal vez no era para ti, pero definitivamente hay muchos más que te están esperando.

2. Redefine tu concepto de éxito

A veces nos convencemos de que solo una universidad o un resultado específico puede garantizar nuestro futuro. La realidad es que el éxito se construye día con día, con esfuerzo, constancia, y sobre todo, con la capacidad de reinventarnos, y no aferrarnos a una sola idea u opción.

3. Explora otras rutas: hay muchas

Hay excelentes opciones académicas fuera de la UNAM o el IPN. También hay carreras técnicas, cursos especializados, experiencias laborales que te pueden abrir puertas. Lo importante es seguir aprendiendo, moviéndote, creciendo.

4. Rodéate de apoyo y nutre tu diálogo interno

Habla con personas que te animen y te ayuden a ver tu potencial. Y, sobre todo, cuida lo que te dices a ti mismo. ¿Estás repitiendo “no sirvo para nada”? Cámbialo por “estoy atravesando un momento difícil, pero esto no me define”.

5. Transforma el golpe en impulso

Muchos grandes profesionales fueron rechazados en alguna etapa de su vida. Lo que los diferenció fue su decisión de no rendirse. Usa este momento como una oportunidad para fortalecer tu carácter, ampliar tus horizontes y descubrir de qué estás hecho.

Este no es el final del camino. A veces, los caminos alternativos terminan siendo mucho más enriquecedores que los planeados. Y tú, con tus capacidades, tu historia y tu valentía, sigues teniendo todo para construir un futuro brillante.

Me gustaría compartirte el caso de un joven que al igual que muchos no fue aceptado en la universidad que quería:

Brandon Quintero, originario de Hidalgo, soñaba con estudiar Ingeniería en la UNAM. Se preparó durante meses, hizo simulacros, dejó de salir con sus amigos y puso todo su esfuerzo en el examen. Pero no quedó. El golpe fue devastador. Como muchos jóvenes, pensó que no era suficiente, que todo había sido en vano.

En lugar de rendirse, Brandon decidió estudiar en una universidad tecnológica local mientras trabajaba medio tiempo. Se enfocó en aprender inglés por su cuenta, tomó cursos gratuitos en línea y comenzó a participar en ferias de ciencia. Dos años después, ganó una beca para una estancia académica en Alemania gracias a un proyecto sobre energías renovables.