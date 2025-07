Cifras distintas, metodologías distintas

En días recientes, algunos medios han puesto el grito en el cielo al identificar diferencias entre las cifras que los operadores móviles reportan a la Bolsa y las que entregan al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La narrativa de ciertos actores se ha enfocado en sugerir irregularidades o, incluso, actos dolosos. Pero, como muchas veces sucede en el sector telecomunicaciones, el tema es más técnico que escandaloso.

Para empezar, es necesario tener claro que las cifras en cuestión provienen de dos fuentes distintas, con objetivos diferentes y, por lo tanto, con metodologías distintas. Las cifras reportadas a la Bolsa están dirigidas a inversionistas y se elaboran conforme a criterios contables internacionales, alineados con las expectativas del mercado financiero. En cambio, los datos entregados al IFT responden a criterios regulatorios, con estructuras y definiciones propias. No son versiones de una misma historia, sino historias distintas con su propio contexto.

Las diferencias entre ambos reportes no deben interpretarse como omisiones o intentos de maquillar información. Se trata de ejercicios contables y regulatorios que operan bajo lógicas distintas. Suponer que una discrepancia estadística es sinónimo de un delito refleja una visión superficial del funcionamiento del sector.

Además, al observar con mayor atención las discrepancias entre lo reportado por las empresas, queda claro que no hay un patrón uniforme ni un indicio de comportamiento sistemático. Las variaciones responden, en muchos casos, a cómo cada operador interpreta y aplica sus propios criterios contables y regulatorios. Asumir que detrás de cada diferencia hay una intención de ocultamiento es desconocer la diversidad operativa y la complejidad del sector.

En lugar de condenar a priori a las empresas, lo que urge es fortalecer los mecanismos de transparencia y aclarar las metodologías utilizadas. El IFT tiene aún una ventana de días para ajustar, corregir y explicar con mayor detalle sus cifras. Esta es una oportunidad de oro para dar certidumbre al sector y disipar cualquier duda legítima.

La falta de una definición clara y obligatoria sobre qué constituye una línea activa permite que se contabilicen millones de líneas que, por distintas circunstancias, en la práctica, pudieran ya no estar activas.

El debate no debería centrarse en buscar culpables por diferencias esperables entre reportes distintos, sino en exigir mayor claridad metodológica y regulación eficaz. Porque si bien la transparencia es necesaria, el sensacionalismo técnico no ayuda. Y las diferencias estadísticas, por sí solas, no son delito.

POR GONZALO ROJON

