Las redadas

No pocas personas acuden a mi opinión en relación al por qué de los recientes operativos de la autoridad migratoria norteamericana en campos agrícolas*

Desde la época de los braceros, el campo de EUA es atendido por trabajadores mexicanos. Primero fueron los braceros, luego los Rodinos y recientemente, los indocumentados: distintas épocas, distintas soluciones.

Al inicio del actual gobierno norteamericano, se fijó una meta de siete mil expulsiones diarias de indocumentados… pero esa meta no se alcanza aún! Por eso van a lo seguro: hacia los campos agrícolas. En un solo operativo en días recientes, detuvieron a 380 personas.

Ellos, no son personas agresivas, menos aún delincuentes. Van a trabajar en familia y las mamas llevan menores (no tienen donde dejarlos) Los recientes, son operativos intimidatorios: exceso de armamento, uso de perros y con intención disuasiva orientada hacia perfiles raciales (tengan o no documentos, ya después veremos).

Además, estos “operativos” son en California, el estado santuario y, además, claramente enfrentado a Washington. Los operativos son un desafío al núcleo demócrata más importante de ese país.

Las consecuencias inmediatas, son previsibles. Golpear la economía de esa entidad, abandono de los jornaleros de su actividad y nuevas confrontaciones con grupos defensores de los migrantes. Estos, al hacerlo, le hacen el juego al gobierno central, catalogándolos de provocadores y de atentar contra la paz de la nación. Ese coctel producirá un nuevo acuerdo para trabajadores agrícolas y de apoyo a la industria turística.

Y mientras, ¿qué hacer?

La prudencia nunca es excesiva. Además, combatir la desinformación y, los paisanos, tener un plan de contingencia hablado con sus parientes en nuestro país. Si bien nunca hemos estado en favor del ingreso indocumentado de los paisanos hacia aquella nación, en este momento habrá que reiterarlo: acá estamos quienes los queremos y sabremos recibirlos y apoyarlos. Vendrán tiempos mejores.

POR ANTONIO MEZA ESTRADA

COLABORADOR

El autor fue Cónsul de México en El Paso y Detroit entre 2000 y 2006

@YERBANIS33@GMAIL.COM

MAAZ