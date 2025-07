Declaración de guerra del COM a la Conade

El movimiento olímpico mexicano le declaró la guerra al director de la Conade, Rommel Pacheco. Quedó al descubierto cuando el lunes 14 de julio la presidenta del COM, María José Alcalá, anunció en conferencia de prensa que ese organismo pagará la participación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior que se celebrarán en Asunción, Paraguay, en agosto. En un hecho histórico, por primera vez el Comité Olímpico no le estiró la mano a la Conade para financiar una competencia internacional y gastará 52 millones de pesos que obtuvo a través de sus patrocinadores.

Si bien es lo mejor, es decir, que tanto el COM como las federaciones deportivas sean capaces de generar su propio dinero para dejar de depender de los recursos gubernamentales, este anuncio no es sólo resultado de ello. En la conferencia, a Alcalá se le preguntó si esta decisión es producto de una ruptura con Conade, y ella aclaró que no y precisó que tiene buena relación con Pacheco.

No obstante, tres días después en Frentes Políticos de Excélsior, propiedad de Olegario Vázquez Aldir, miembro permanente del COM, e hijo de Olegario Vázquez Raña, líder del movimiento olímpico mexicano hasta el último día de su vida, le dedicaron un editorial donde lo llamaron un “soberbio” que se mareó “en un pedestal más simbólico que real” desde donde todo lo ve chiquito. Le dijeron que “bucea en las aguas turbias de la simulación” y que sus principios están en el fondo de una fosa. Fue definido como un “político debutante” sin bases sólidas cuyo ejemplo no hay que seguir.

En ocho meses al frente de la máxima dependencia del deporte, Rommel Pacheco ya se echó de enemigo al heredero del trono olímpico a quien no le falta razón. Rommel ha, efectivamente, simulado ser un aliado del COM, pero de distintas maneras en diferentes momentos le ha faltado al respeto a la institución y también a su presidenta. No olvidemos cómo, en medio de un pleito entre dos asociaciones que se disputan la esgrima de México, delante de un grupo de deportistas, la culpó de si ellos quedan fuera de los Panamericanos Junior.

Reza el dicho que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. No recibir dinero de la Conade le da otra ventaja al COM: no tiene que hacerle favores para realizar eventos o llevar a cabo compras que, como sabemos, sólo sirven para transar. Ojalá que las federaciones tomen este ejemplo y ya tampoco le reciban dinero a Pacheco, a menos, claro, que les interese llevarse su mochada.

Si en los planes del COM está costear todas las competencias internacionales del ciclo olímpico cabe una pregunta: si la Conade sólo sirve para pagar —como alguna vez lo dijo Alfredo Castillo— y ya ni eso hará, ¿entonces para qué sirve? Está reducida a una agencia de realización de eventos con moche.

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

@BEATRIZPEREYRA

MAAZ