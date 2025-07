La toga se queda en la Corte

Sí usarán toga los próximos nueve ministros de la Suprema Corte, incluido su presidente Hugo Aguilar, quien había asegurado que no lo haría. La ministra Loretta Ortiz sostuvo que el asunto se abordó el 23 de junio, durante la reunión que sostuvieron: “En la primera reunión que tuvimos fue uno de los temas que comenté, que yo sí voy a usar toga”. La respaldó la mayoría y Aguilar también accedió, pero él usará una con distintivos indígenas en las sesiones del máximo tribunal.

Edomex logra día sin asesinatos

Cero homicidios dolosos registró el lunes el Edomex, la entidad más poblada. La cifra indica que está dando frutos el trabajo entre la federación y el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez. También es mérito del secretario de Gobierno, Horacio Duarte; el titular de Seguridad, Cristóbal Castañeda; y el fiscal José Luis Cervantes.

Montiel se asoma

Hablando del Edomex, mucho revuelo causó en el priismo local y nacional la reaparición del ex gobernador Arturo Montiel, en la entrega de presas a Magistrados y Magistradas en retiro del Poder Judicial de la entidad. Y es que, en ese marco, dijo que “el PRI no está muerto; mientras no esté muerto, el PRI puede volver”. Pero no dijo cuándo.

Empujoncito rumbo a la ONU

La secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, recibió el respaldo de la presidenta Sheinbaum en su aspiración a la Secretaría General de la ONU, que el portugués António Guterres dejará en 2026. “Alicia es de primera, hay que decirlo, Alicia es lo mejor que tiene México”, sostuvo la mandataria en la conferencia mañanera de ayer.

Entre amigos y aliados

Para los canadienses, los mexicanos son amigos y aliados, destacó el embajador Cameron MacKay al celebrar el Día Nacional de Canadá. En ese sentido, el diplomático reiteró que su país “apoya al 110 por ciento” el T-MEC, que representa un intercambio comercial en Norteamérica de alrededor de 100 mil millones de dólares al año.

Israelíes buscan ampliar comercio

Por cierto, la embajadora de Israel Einat Kranz Neiger, dijo que su país busca ampliar el tratado comercial que tiene con México desde hace 25 años. Destacó que varias empresas en su país tienen interés en venir, sobre todo las relacionadas con tratamiento de agua, agrotecnología y energías renovables.

Nombramiento en la Defensa

Asumió el general Francisco Jesús Leana Ojeda el cargo de Comandante del Ejército Mexicano. Se trata de un experto en combate al crimen organizado y ha sido condecorado en varias ocasiones. Le tomó protesta el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, Arturo Coronel Flores, en el Campo Militar número 1.

