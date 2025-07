México ante el espejo: juventud, polarización y la oportunidad de hacer bien las cosas

La polarización se ha vuelto la enfermedad de nuestros tiempos y no es casualidad. Vivimos en una era en que la desconfianza crece más rápido que las soluciones, y donde el encono parece rendir más dividendos políticos que la sensatez. México no es la excepción. Pero la juventud, si decide hacerlo, puede ser la excepción a la regla.

En días recientes, el Congreso discute la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia – la llamada “Ley Espía” – que plantea dar acceso al gobierno a bases de datos sensibles como información financiera, telefónica, médica y biométrica, sin supervisión judicial real ni mecanismos externos de control. No es un tema menor, pero tampoco debe debatirse desde el lugar común. La verdadera pregunta no es si se debe contar con inteligencia para proteger al Estado, sino cómo construir un sistema que, al tiempo que fortalece la seguridad nacional, garantice la protección de nuestras libertades. Porque no hay paz en un país que sacrifica la privacidad son construir confianza institucional. El reto no es abolir la vigilancia, sino volverla funcional, profesional y sujeta a rendición de cuentas.

Imaginemos por ejemplo un Órgano de Supervisión de Inteligencia, integrado por especialistas en derechos digitales, salud, derecho y juventud. Este organismo tendría la facultad de revisar solicitudes de acceso a datos sensibles, emitir informes públicos en caso de abuso y realizar evaluaciones periódicas del sistema. Así, podríamos convertir una fuente de desconfianza en un canal de legitimidad. En particular para el ámbito de la salud, es indispensable garantizar la trazabilidad y visibilidad del expediente clínico del paciente, pero con un solo propósito: mejorar la atención médica. No debe haber margen para otros usos.

Mientras tanto, desde el exterior nos llega sacudida: Estados Unidos sancionó a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico. En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino estas instituciones para proteger a los cuentahabientes. Lo verdaderamente grave no es solo el señalamiento internacional, sino lo que revela sobre nuestro sistema financiero: la opacidad sigue presente en sectores clave de nuestra economía. Y no podemos aspirar a un país fuerte si su arquitectura financiera tiene grietas por donde se cuela la impunidad.

Saber que parte del sistema financiero mexicano ha sido cómplice – por acción u omisión – del narcotráfico que enferma y mata a miles de personas, es un golpe directo al corazón del país. ¿Cómo exigir un sistema de salud digno y funcional, si otros sectores lo sabotean desde dentro? Esto no se resuelve con declaraciones. Se resuelve blindando procesos, certificando estándares y entendiendo que la confianza financiera es, también, una condición para la salud pública. Porque cuando el crimen organizado lava dinero sin freno, lo convierte en violencia, sobornos, fentanilo y muerte.

Y luego está el mundo. El conflicto entre Israel e Irán – aunque contenido por ahora – nos recordó lo frágil que es la paz. Un exceso de poder sin frenos y una chispa de odio acumulado pueden poner al planeta entero en vilo. ¿Y qué tiene que ver eso con México? Mucho. Porque nos encanta hablar de guerras ajenas mientras ignoramos la guerra interna que vivimos desde hace décadas, pero hemos normalizado: una guerra contra el narcotráfico, contra la impunidad, contra el miedo. Aquí no caen misiles, pero mueren miles. Aquí no hay escudos antiaéreos, pero sí territorios completos donde manda el crimen y no la ley. Aquí no suenan alarmas, pero sí la desesperanza.

Por eso, más que opinar desde la distancia, México debe aprender del reflejo en el espejo. La estabilidad no se hereda, se construye. La paz no se proclama, se defiende. La democracia no se celebra, se ejerce. Y si la juventud no se involucra a fondo en este proceso, otros decidirán qué país vamos a habitar.

No es momento de tibiezas. Es momento de asumir que nos toca cuidar las instituciones, sí, pero también rehacerlas donde ya no sirven. De desconfiar y exigir, pero también de proponer.

Por el México que queremos, siempre valdrá la pena.

Por Juan Pablo Jacobo Kaim

