La fiscalización de la elección judicial

Con la reforma en materia político electoral a la Constitución en 2014 y en la que se promulgaron diversas leyes relacionadas con esta temática, al INE naciente en ese año bajo los cimientos del otrora IFE, le fueron conferidas por el legislador múltiples atribuciones; una de las más importantes la fiscalización de las elecciones federales y también la fiscalización de los procesos electorales locales.

La fiscalización que la autoridad electoral nacional realiza se ha convertido en uno de los momentos más importantes, pero también, de los más críticos ya que su objetivo radica en asegurar que el origen y destino de los recursos que son utilizados por los partidos políticos, aspirantes, personas precandidatas y candidatas sean legales, con operaciones realizadas a través del sistema bancario, que no excedan el tope de gastos de campaña establecidos por el INE, entre otras.

Los resultados de esta fiscalización pueden considerarse en dos grandes rubros. Los que participaron en la contienda electoral y que, luego del proceso de fiscalización no tienen observaciones o éstas son mínimas y atendibles, pero queda claro que cumplieron con la normativa electoral contribuyendo así a fortalecer nuestro sistema democrático, así como con los indicadores sociales de transparencia y rendición de cuentas.

Caso contrario, la historia ha presentado múltiples ejemplos de quienes, de la revisión del INE, no salen bien librados y la autoridad electoral ha impuesto desde amonestaciones públicas, multas -algunas de ellas millonarias-, hasta la necesidad de dar vista a otras instancias por la probable comisión de algún tipo de delito.

Si bien, como en todo Estado de Derecho, existe la posibilidad de que, quienes se sientan afectados en sus derechos puedan recurrir a l órgano jurisdiccional respectivo en donde se han revocado algunas determinaciones del INE y en otras se han confirmado.

Bajo este contexto, nuestro país vivió por primera vez una elección por la que fueron electas, por voto popular diversas personas a distintos cargos del Poder Judicial y en el que contaron con un espacio para la realización de una campaña electoral para buscar la simpatía de las posibles personas electoras.

El INE emitió en su oportunidad unos Lineamientos cuyo objetivo fue regular la información de las operaciones de las personas candidatas a juzgadoras en un sistema informático para facilitar el proceso de fiscalización.

Este proceso resultará por demás interesante ya que las personas candidatas no pudieron utilizar recursos públicos ni privados, debieron informar sobre la realización o participación de diversos eventos tales como foros de debate, mesas de diálogo o encuentro, debieron respetar los topes de gastos personales de campaña establecidos, entre otros.

Además, en la elección judicial observamos diversas particularidades que en una elección en donde se renueva el Poder Legislativo o Ejecutivo no se registran tales la prohibición de la participación de los partidos políticos o cualquier otra instancia que no hayan sido las personas candidatas a juzgadoras.

Los Lineamientos del INE refieren que la transgresión a los mismos puede implicar una serie de sanciones que van desde una amonestación pública, pasando por multas, hasta la cancelación del registro de la candidatura o candidaturas que correspondan, cuando la gravedad de la falta así lo amerite, incluso si fue entregada la constancia de mayoría.

¿Esperaríamos sorpresas en la fiscalización? Me temo que sí. Un ejemplo fue apenas la determinación del INE de dejar fuera a 46 candidatas por no elegibles; los motivos fundamentales fue el no complimiento con el promedio mínimo para el grado de licenciatura y especialidad.

Si algunas personas, independientemente de lo que resuelva la instancia jurisdiccional sobre la acreditación de requisitos legales, los resultados de la fiscalización seguramente seguirán la misma tónica, si no es que peor. Ya veremos los resultados de este primer ejercicio de elección judicial.

POR FERNANDO DÍAZ NARANJO

COLABORADOR

