El patrón…

En la cúpula del Santos Laguna, y eso que me encuentro lejísimos si quiera de dedicarme a la salud mental, es muy claro que alguien dentro requiere una atención personalizada en este ámbito, porque indagando en la internet la definición de patrón, encontré claramente lo que se presenta al discurrir de los últimos, por lo menos, cuatro o cinco torneos pasados en la institución de las tres ciudades y dos estados.

sirva esta entrega como ilustrativa, en una de esas a varios de nosotros nos cae el saco. es una forma repetitiva y consistente de pensar, sentir o comportarse que una persona desarrolla a lo largo del tiempo. Se presentan una y otra vez, y lo más importante para el efecto de la columna de hoy, afecta significativamente la manera en que se toman decisiones, en este caso por un colectivo de elementos de pantalón largo que ha llevado a los Santistas a una desgracia absoluta y parece que ello tendrá implicaciones para el certamen venidero.

Hay tres conductas repetitivas y muy marcadas en el modus operandi de Orlegi Sports desde 2021 para acá. Hay que recordar que el primer año citado llegaron a una final y eran los últimos residuos de interés que alguien le puso a los norteños, porque después de ahí, permítame la expresión, ha habido puro valemadrismo, ya sea por situaciones económicas, o por la multipropiedad al hacerse con el Sporting de Gijón, de donde, por cierto, ya los quieren sacar también. En fin. A lo que íbamos.

El infortunio lagunero tiene tres vertientes. La primera, el traer refuerzos recién empezados los torneos, de la jornada 4 a la 7. La parcialidad se ha cansado de advertirlo. Pasan los torneos y no llega la autocrítica para darse cuenta de que así actúan. Dichas incorporaciones empiezan a jugar en la fecha 9 o 10, lo que se traduce en una adaptación muy lenta al plantel. No se les da tiempo de convivencia con los compañeros en la pretemporada y ya cuando se adaptan, se desperdiciaron una o dos temporadas en la basura. Pero como no se cansan de repetir el patrón, siempre termina pasando lo mismo. Los resultados son inexorables y denotan que así no se llegará a ningún lado.

La segunda. Traer puros jugadores a préstamo, sin desembolsar un solo centavo por ellos. No los adquieren, lo que evidentemente se traduce en que los equipos implicados solo dan futbolistas con quienes no cuentan., tienen poca calidad. pero el tercero y más alarmante, traen a puro tipo que ha pasado por lesiones graves y que dentro de los últimos años prácticamente no han visto acción, a ver si funcionan. Pasó con José Juan Macías. ¿El resultado? Atinó. Se lesionó e incluso hasta se retiró del futbol. La apertura anterior incorporaron a Bruno Barticciotto, que venía arrastrando lesiones. ¿El resultado? Adivinó. Se lesionó varios partidos. Para este certamen llegarán Kevin Balanta y Haret Ortega. ¿Cómo cree que llegan? ¡Adivinó! Medio tronados y con poca actividad en campeonatos anteriores Así que es momento de que en torreón… se quiten el patrón, o su destino seguirá en los últimos lugares.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

PAL