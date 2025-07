Diego Luna y la guerra de los clones

En el proceso electoral de 2018, Diego Luna insinuó su intención de voto una sola vez: el 25 de mayo en entrevista con Javier Poza en Radio Fórmula.

A continuación cito –con alguna edición por razones de espacio: la grabación está en YouTube– el intercambio:

DIEGO LUNA: Voy a acabar votando por el menos peor: no hay nadie ahí realmente que me represente en todos sentidos, que su ideología me parezca interesante, que me parezca consecuente… Para mí sí es muy importante que el PRI no vuelva a ganar porque es una crítica a la realidad que estoy viviendo hoy, a lo que llevo viviendo seis años, a las noticias que hemos ido leyendo todos…

Este país está llegando a tocar fondo en términos de violencia, en términos de corrupción, de impunidad, de oportunidades para los jóvenes, en términos de educación. El país se está desmembrando…

JAVIER POZA: Tampoco encuentras una opción viable en Andrés Manuel López Obrador, por lo que me estabas comentando…

DL: No llevo haciendo campaña con ellos desde que arrancaron porque tengo muchas diferencias. Pero sin duda voy a tener que votar por alguien –yo sí no voy a anular mi voto–, entonces probablemente vote por él…. Para votar por alguien, creo que hay que ser muy crítico.... Hay que ver quienes lo rodean… y cómo van a estar acomodadas las Cámaras: todo eso es bien importante para decidir mi voto… Además de que sé que tiene un impacto el que yo lo diga –que, por supuesto, no quiero utilizar hasta estar seguro de por quién lo voy a hacer… No es lo mismo si Andrés Manuel llega a la Presidencia con todas las Cámaras dominadas por su movimiento que si no… Pero habrá que votar, habrá que informarse y, sabes qué, respetar al que no opina como tú….

Hoy que la franja más estridente de la oposición mexicana lo acusa de complicidad con el obradorismo, habrá que decir que, en su único (semi) espaldarazo, Luna sonó escéptico y cauto. Cierto es que en la misma entrevista se dijo “muy esperanzado” de que en el debate “el único candidato que dijo que la violencia no se combate con violencia fue Andrés Manuel: todos los demás hablaban de más y más y más y más militares y más armamento” pero también que, cuando un López Obrador ya presidente anunció su intención explícita de militarizar la Guardia Nacional –en agosto de 2022–, el actor se sumó ipso facto a la protesta del grupo Seguridad Sin Guerra.

Para entonces, ya había cuestionado al Presidente por los recortes a Cultura –a días de la toma de posesión: el 19 de diciembre de 2018–, por la persistencia de la violencia en el país –en febrero de 2020– y por su sordera ante las reivindicaciones de género y los feminicidios –en febrero de 2021.

La guerra baladí librada en Twitter contra Diego Luna se antoja la de los clones. Tanta energía desperdiciada no hace sino alimentar al lado oscuro.

POR NICOLÁS ALVARADO

