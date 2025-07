CI Banco, muerto viviente

La moneda está en el aire para CI Banco. Hablé con dos banqueros de alto nivel para saber si había movimiento de clientes de esa institución. Obtuve información adversa para ese banco señalado por el Departamento del Tesoro de lavar dinero. Aún no hay certeza ni de su supervivencia ni de su desaparición. Lo que hay es “mucha incertidumbre”, me dice uno de los banqueros. Estamos ante lo que podría ser un muerto viviente, o un vivo muriente.

Este banco lo está pasando sumamente mal. Un financiero dijo que muchos clientes de cuentas individuales se están queriendo salir, y tienen enorme duda de qué ocurrirá con su dinero: “a algunos no les dejan sacar 100 por ciento su dinero”. Esta versión, de un personaje enterado, es consistente con la pléyade de internautas que ayer decían lo mismo: el banco está aplicando tácticas dilatorias para evitar retiros, lo que se vio agravado por el cese del funcionamiento de las tarjetas de ese banco asociadas a Visa.

El otro banquero me dijo que “hay muchos clientes de banca patrimonial que están saliéndose. También están cerrando fideicomisos y buscando abrir en otros bancos”. No obstante, señaló que los canales del SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), están abiertos y el banco sí está pagando. Dijo, sin embargo, que en CI Banco “dólares ya no habrá”.

Lo peor que puede ocurrir a una institución financiera es vivir en la incertidumbre y transmitirla a sus clientes. Pero eso está pasando, a pesar de que el interventor tiene el control desde el jueves. En el comunicado que emitió el banco anteayer culpa a Visa de la decisión unilateral de desconectar su sistema para sus tarjetas, particularmente la CI Cash Multicurrency, y menciona: “incumple el período señalado de 21 días” que otorgó el Departamento del Tesoro. Este comunicado ya debió estar supervisado por la Comisión Bancaria. Eso tiene implicaciones fuertes, porque, en otras palabras, el gobierno se está quejando de que instituciones internacionales (en este caso Visa), actúan sin consultarle y obedeciendo las órdenes de EU.

Nadie sabe si este banco sobrevivirá. Lo tiene difícil, y el interventor ha comunicado muy poco. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tampoco había dicho nada sobre este banco hasta el cierre de esta columna. Un banquero me dijo del gobierno: “los agarró sin coordinación para actuar en un tema así”.

EMPRESAS GLOBALES

La organización Empresas Globales, aglutinamiento de 60 multinacionales que preside Manuel Bravo, de Bayer, está alertando que la implantación de la jornada laboral de 40 horas debe ser gradual y debe considerar otros desafíos de México, donde persisten “niveles de productividad por debajo del promedio de otras economías con las que competimos”.

