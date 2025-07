Trump y el mal uso del poder

El pasado fin de semana, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, asistió como invitado de honor a la final del primer Mundial de Clubes en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para, entre otras cosas, tratar de dar confianza a los organizadores y a la afición sobre la realización y certeza del próximo Mundial de Futbol.

Ya entrados en calor, Trump se quiso dar un bañito de popularidad con el triunfo del equipo inglés Chelsea. ¡Nunca se quiso bajar de la tarima! Y era previsible que así fuera, porque él siempre se siente ganador; es la filosofía que aplica con sus socios y enemigos en la imposición de aranceles.

Pero en la misma final, antes de entonarse el himno nacional de Estados Unidos, el magnate fue abucheado por no pocos asistentes a la justa deportiva, una probadita de la aversión popular a varias de sus políticas, pero como un buen caradura no hizo caso y siguió el protocolo con la mano en el corazón.

Su administración se ha distinguido por una ola de despidos en el gobierno, con recortes a programas sociales, con mayor presupuesto para sus redadas antiinmigrantes, consolidado todo ello en el marco de su aprobada “hermosa ley presupuestaria”. Además, ha relegado el derecho al aborto o las cirugías para las personas trans.

Por supuesto, la muestra de enojo también tiene que ver con la ola de redadas permanentes del ICE contra los migrantes indocumentados, que tiene como meta principal arrestar a tres mil personas diarias a como dé lugar, sin importar el estatus legal de la gente; o sea, van contra todos los de tez morena, negra, asiática o musulmana; para el caso, da lo mismo.

El malestar no solo es de los inmigrantes, también de sus empleadores, porque las prerrogativas que Trump suele hacer en el rubro arancelario no sirven, por ejemplo, en el campo; ahí, si no se siembra, se barbecha y se cosecha en tiempo y forma, es un hecho que habrá pérdidas económicas importantes.

El gobierno de Trump ha propuesto como solución contratar a trabajadores estadounidenses, pero resulta que no existe una lista de candidatos que quieran tomar esos trabajos, que tiene como principales características: baja paga y largas jornadas.

Peor aún, si es que hay algún aspirante a trabajar en el rubro agrícola, su experiencia es nula; es un área abandonada hace muchas décadas por los trabajadores estadounidenses.

Si usted lo piensa un poco, a Trump lo que menos le interesa es el llamado deporte de las patadas, pero había que estar en la final con un estadio lleno para tratar de dar certeza. Un empresario como él no se puede dar el lujo de echar a perder un negocio con el Mundial de 2026, que se estima con ganancias de 8 mil millones de dólares, aunque el riesgo sigue latente debido a su cacería de inmigrantes.

De hecho, el Caucus Hispano del Congreso (CHC) estadounidense, integrado por legisladores demócratas de ascendencia hispana, advirtió hace unos días que la política migratoria de Trump amenaza el éxito del Mundial. Trump ya no puede recular. Eso le puede costar muy caro en lo político y económico. Ya veremos el próximo año.

