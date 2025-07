Sheinbaum ante la oportunidad

Una semana sí y la otra también, el gobierno de Donald Trump hace señalamientos hacia el gobierno mexicano y lo que, desde su perspectiva, es la complicidad o sumisión con el crimen organizado.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que se ha enfocado a atender el tema de la seguridad, reforzando las detenciones y la incautación de drogas y precursores, pero en el ámbito político nacional se mantienen a la expectativa del siguiente paso de las autoridades estadunidenses, monitoreando si las acciones incluyen a algún funcionario o gobernante.

Este clima político, sumado a las señales enviadas desde el otro lado de la frontera, representa —si se quiere ver así— es una ocasión pertinente para que la presidenta Sheinbaum se sacuda del pasado, discipline a Morena y se deshaga de los indeseables heredados del lopezobradorismo.

Ahí está como muestra el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien cuenta con una orden de aprehensión por sus presuntos vínculos con el grupo criminal “La Barredora”, una esición del Cártel de Jalisco Nueva Generación al cual luego se enfrentaron. Bermúdez Requena fue nombrado por Adán Augusto López Hernández, quien lo integró a su gabinete, pese a un pasado priista.

Adán Augusto rompió el silencio hasta ayer, pero no dio la cara. Se dijo dispuesto a comparecer ante la autoridad en caso de ser requerido.

La dirigencia de Morena y sus legisladores han sido torpes a la hora de salir a defender al coordinador de los senadores morenistas. Se nota que la confirmación de una orden de aprehensión contra Bermúdez, salida de fuentes de seguridad del propio movimiento, los tomó por sorpresa, aunque ya había muchas señales en ese sentido.

Adán Augusto López Hernández no es uno de los personajes más favoritos tras el término de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. En reiteradas ocasiones quiso hacer uso de su cargo en el senado para hacer las cosas a su estilo y no necesariamente como la presidenta Sheinbaum quería.

Del desastre nace la oportunidad y las posibilidades de que esta administración tome distancia del pasado están sobre la mesa. No tanto como un ajuste de cuentas, pero sí para colocar a los leales en las posiciones adecuadas, sobre todo de cara a las elecciones intermedas de 2027, donde se renovará el congreso, la mitad de las gubernaturas del país y los cargos del Poder Judicial que faltaron de ser electos.

Pero, mientras no haya una depuración en el oficialismo y no comience la salida —voluntaria o forzada— de figuras controvertidas, las embestidas de Estados Unidos no dejarán de subir de tono. Hasta que no haya un indicio claro de quién o quiénes han estado involucrados con el crimen organizado o han sido partícipes de negocios vinculados al mismo, la factura la seguirá pagando esta administración. Y será una oportunidad perdida para la presidenta, que hoy tiene en sus manos la posibilidad de ejercer su autoridad.

POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ

COLABORADOR

@CARLOSZUP

MAAZ