Niñas con hijos, hombres impunes

En México, miles de niñas se convierten en madres cada año, muchas de ellas con tan solo diez, once o doce años. En 2024, más de 56 mil 600 menores de dieciséis años dieron a luz. De ellas, al menos mil 652 entre diez y trece años. En la gran mayoría de los casos, quien las embaraza es un hombre adulto.

Algunos les duplican la edad; otros superan los setenta años, e incluso se ha documentado un caso de un hombre de noventa y siete años. Esta información proviene de registros civiles, hospitales y bases de datos oficiales. Lo que no existen son denuncias, investigaciones ni castigos. El delito queda impune.

Esto no es normal. No es cultura, ni tradición, ni simple descuido. Es violencia sexual infantil. Es un abuso. Es un delito grave. Sin embargo, en México estos embarazos suelen tratarse como asuntos privados o familiares, no como los crímenes que realmente son. El Estado los registra, pero no los investiga. No hay justicia ni protección para estas niñas. Solo silencio y abandono.

La maternidad temprana, tanto en niñas como en adolescentes, es una consecuencia directa de la violencia, la desigualdad estructural y el abandono institucional. No debe romantizarse ni aceptarse como algo inevitable o parte del entorno social.

Las consecuencias son devastadoras. Las niñas que se convierten en madres sufren daños físicos, emocionales y sociales profundos. Sus cuerpos no están preparados para el embarazo ni el parto. Su educación se ve interrumpida, su salud mental se deteriora y muchas veces quedan atrapadas en ciclos de pobreza y control, bajo la amenaza o el poder del mismo agresor que las embarazó. Mientras tanto, el Estado y la sociedad permanecen inmóviles, como si no fuera con ellos.

Es urgente actuar. Cada embarazo en una menor de edad debería, sin excepción, abrir una investigación penal si el hombre involucrado es adulto. Se deben garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, atención psicológica especializada, justicia efectiva y acceso a la educación para niñas y adolescentes.

No podemos seguir llamando “parejas” a lo que en realidad son relaciones marcadas por la desigualdad, la coerción y el abuso sistemático. No podemos permitir que miles de niñas pierdan su infancia, su salud y su futuro porque nadie tuvo el valor de intervenir. El gobierno debe asumir su responsabilidad con voluntad real y con acciones firmes. Los hombres adultos que embarazan niñas no son padres. Son agresores. Son criminales.

¡Basta de impunidad! ¡Basta de mirar hacia otro lado!

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN Y PRESIDENTA DE LA ORGANIZACIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA DE AMÉRICA (ODCA)

MAAZ