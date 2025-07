Volver a Chávez

Se suele decir que “la historia se repite”, no lo es de tal manera, pero sí existen los bucles y los ciclos repetitivos. Por décadas, Estados Unidos ha intentado mantener a los migrantes latinos -sobre todo mexicanos-, bajo el yugo de su conveniencia. No con leyes justas, sino con redadas, miedo y violencia institucionalizada.

En la actualidad, la maquinaria del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) sigue operando como una fuerza de choque que, lejos de proteger, criminaliza a quienes hacen posible la vida cotidiana en el país vecino. Y mientras se despliegan agentes en fábricas, viviendas y escuelas, el eco del “¡Sí se puede!” de César Chávez retumba con más urgencia que nunca.

Porque lo que Chávez vio y vivió desde los campos agrícolas de California -la explotación, el desprecio y el silencio que rodeaba a los trabajadores del campo-, no ha desaparecido. Hoy toma nuevas formas: redadas masivas sin órdenes judiciales, separación de familias, detenciones prolongadas sin debido proceso y deportaciones exprés que dejan huellas profundas en comunidades enteras.

Según datos recientes, desde enero de este año hasta julio, ICE ha realizado más de 30 mil arrestos de inmigrantes indocumentados, con operativos particularmente agresivos en estados como Texas, Florida y California. En muchas de estas acciones se reportan abusos, destrucción de propiedad privada, detención de personas sin antecedentes criminales y prácticas que están muy cerca del acoso racial. Familias separadas frente a sus hijos, trabajadores detenidos camino a sus labores, comunidades enteras silenciadas por el temor.

Pero estos no son sólo “números”. Son historias, son vidas, son personas. Son madres que ya no regresaron por sus hijos, jornaleros que no pudieron cobrar su salario, estudiantes que volvieron del recreo sin encontrar a su papá. ¿Qué diría César Chávez ante este panorama? Diría lo mismo que hace medio siglo, “ningún ser humano es ilegal, que los trabajadores -con papeles o sin ellos-, merecen dignidad, justicia y respeto”.

Ante este panorama, y con el legado de Chávez, comienzan a fraguarse estallamientos de huelga en todo el territorio estadounidense, principalmente en California y Texas. Si bien no se han realizado de manera masiva, empiezan a haber brotes y, mientras continúen las redadas, “Un día sin mexicanos” cobra un nuevo sentido.

Si los migrantes desaparecieran un día, como en la película, se colapsarían los campos de cultivo, la construcción, los servicios, los restaurantes, el transporte… y la economía entera. La ironía es cruel, se les rechaza, pero se depende de ellos. Se les persigue, pero se sostiene un país sobre su espalda. Se les acusa de “ilegales”, pero su trabajo y sus impuestos mantienen vivas muchas ciudades.

Así, frente a esta nueva afrenta, toca volver a Chávez. No como símbolo nostálgico, sino como brújula moral. Su lucha no fue sólo por contratos justos o mejores condiciones laborales, sino por el derecho a existir con dignidad. La lucha migrante no ha terminado.

Cambiaron las caras y los gobiernos, pero el fondo es el mismo: racismo disfrazado de política, abuso de poder justificado como “seguridad nacional”. Hoy más que nunca, debemos recordar que cuando se borra a quienes hacen funcionar un país, se borra también la humanidad de ese país.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

@ASARUR

