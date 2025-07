¡Sí, qué pena! Pero el que nada debe, nada teme

Hay momentos que deberían despertarnos como país. Este es uno de ellos.

Mientras todos los medios y buena parte del gobierno están concentrados en lo que está pasando en Estados Unidos con los juicios contra políticos y empresarios mexicanos, aquí en México seguimos cargando con problemas igual de graves… pero que ya ni volteamos a ver.

No deberíamos sentir vergüenza porque nos investiguen desde fuera. La verdadera pena es que no lo hayamos hecho nosotros primero. Que hayamos dejado que el crimen, el lavado de dinero y la impunidad crecieran tanto que ahora dependamos de otros para enfrentarlos.

Y mientras eso ocupa toda la atención, la salud en México sigue en crisis. Clínicas sin medicamentos, hospitales sin personal ni material suficiente, gente que se enferma y no tiene a dónde ir, o a quién acudir.

Hace un año el gobierno prometió que en julio de 2025 ya no habría desabasto. Y aunque se anunció que ya se compraron el 96% de los medicamentos necesarios, lo que vemos en la realidad es otra cosa: doctores recetando lo que hay, no lo que se necesita.

En muchas partes del país, el abasto real no llega ni al 80%. Y en algunos estados, el personal médico ha tenido que suspender actividades porque no tienen ni gasas, ni suturas, ni anestesia.

Y a todo esto, ¿qué tiene que ver el crimen organizado? Mucho más de lo que pensamos. Cuando un grupo criminal controla una zona, el acceso a la salud se rompe: no entran las brigadas médicas, se suspenden campañas de vacunación, se limitan los traslados en ambulancia, y muchas veces el miedo impide que los servicios lleguen o que la gente los busque. La violencia no solo cobra vidas, también bloquea el derecho a cuidarse y ser atendido.

Frente a esta realidad, el gobierno ha anunciado una nueva estrategia: la llamada “Rutas de la Salud”. En el papel, suena bien. En la práctica, enfrenta obstáculos muy serios. ¿Cómo garantizar que una ruta médica llegue a comunidades donde ni las ambulancias entran por inseguridad? ¿Qué logística hay detrás para asegurar que esas rutas estén abastecidas, organizadas, supervisadas y aseguradas? Estas preguntas no buscan criticar por criticar, sino poner el foco donde debe estar: en la ejecución.

Porque no se puede transformar el sistema de salud si no se resuelve antes el problema de seguridad y confianza. Así como en otras ocasiones hemos dicho que la salud requiere una política educativa seria -para formar a los profesionales que se necesitan y generar conciencia sobre el autocuidado-, hoy también queda claro que no puede haber salud sin seguridad.

Una política que busca llevar atención médica a todos los rincones del país necesita ir de la mano con una estrategia de seguridad pública que garantice condiciones mínimas para operar. Porque no sirve diseñar programas de salud si las brigadas no pueden llegar, si los centros no pueden abrir, si la gente tiene miedo de recibir atención, o si las rutas con medicamentos son interceptadas y robadas.

Dejemos de distraernos con lo que pasa fuera del país, porque el México real –el de las salas de espera vacías y las clínicas sin insumos- no puede darse el lujo de esperar a que las ideas bajen del escritorio a la realidad. Como dice el dicho: “el que nada debe, nada teme”. Así que dejemos que las investigaciones sigan su curso, y enfoquémonos en lo que sí está en nuestras manos: actuar y corregir lo que está fallando aquí, en nuestra casa.

¿Qué hacer entonces?

Primero, dejar de distraernos y mirar para otro lado. Voltear a ver el país real: el que sufre, el que no tiene con qué curarse, el que sigue esperando una respuesta.

Segundo, tomar con seriedad la responsabilidad fiscal: si no hay recursos etiquetados, auditables y suficientes para salud, no hay transformación que valga. En este país, la gente es solidaria, se organiza, se apoya entre vecinos, sale a buscar medicinas cuando un familiar lo necesita. El mexicano sí quiere colaborar, sí quiere ayudar. Pero hace falta algo fundamental: que desde el gobierno se propongan soluciones realistas, bien planeadas y con compromiso verdadero.

Tercero, aceptar que los grandes anuncios no funcionan si no enfrentan los problemas reales que impiden que lleguen a quien más lo necesita.

Y, por último, lo más importante, organizar a la sociedad, porque mientras la política se polariza, la gente sigue trabajando, ayudando, resistiendo. Y ahí está la esperanza.

Sí, da pena haber llegado hasta aquí, pero más pena nos debería dar no hacer nada para cambiarlo.

Por el México que queremos, siempre valdrá la pena.

Por Juan Pablo Jacobo Kaim

