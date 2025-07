Aduanas hacen su parte

Más de 50 millones de litros de diésel de contrabando se han asegurado en las aduanas del país en 2025. El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, indicó que los decomisos se dieron cuando se intentaba introducir el hidrocarburo, tanto por vía marítima como férrea. Los puntos donde se han registrado más alertas de ese tipo, explicó, son los puertos de Tampico, Laredo y Matamoros, en Tamaulipas; y Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Activan alianza con la IP

Todo indica que el director de Pemex, Víctor Rodríguez, echará mano de los contratos mixtos, con el objetivo de producir este año casi 70 mil barriles de crudo diarios, y más de 600 millones de pies cúbicos de gas. Es decir, se aliará con la iniciativa privada, y se habla de al menos 10 convenios, por un monto superior a los 8 mil millones de dólares.

La planeación fue la clave

Garantizó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, el servicio energético para este verano, tanto en hogares como en la industria. La funcionaria detalló que eso es resultado de la planeación anticipada de la dependencia y el trabajo coordinado con CFE, Cenace, Cenagas y gobiernos estatales. Y, por supuesto, labores de mantenimiento.

Esperan a Adán en Consejo de Morena

En Morena aseguran que su líder de la bancada en el Senado, Adán Augusto López, sí asistirá al Consejo Nacional de este domingo. Sin embargo, es probable que trate de no dar declaraciones, sobre todo relacionadas con quien fue su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, buscado por nexos con el crimen organizado.

Después del niño ahogado…

Por cierto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió los derechos del prófugo ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Lo que sigue, de acuerdo a la dirigente morenista, Luisa María Alcalde, es expulsarlo; de paso confirmó que el mando policiaco se afilió como militante en 2022.

Le modifican el nombre

Cambio de nombre alista Andrés Lajous para la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que él encabeza. Entrevistado por Alfredo González e Isaías Robles en A Fuego Lento, de Heraldo Radio, adelantó que en tres semanas, es decir, a principios de agosto, pasará a llamarse Agencia de Trenes y Transporte Público.

Pasaba por ahí

Aclaró la presidenta Sheinbaum que la visita del ex titular de la CFE, Manuel Bartlett, a Palacio Nacional, el miércoles, no fue para reunirse con ella. La mandataria afirmó que el ex funcionario acudió a ver a un colaborador de la Consejería Jurídica, que antes trabajó con él. Sobre el motivo, refirió que se trató de un tema particular.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ