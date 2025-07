La desregulación ambiental: ¿un retroceso irreversible? reflexión sobre la permisibilidad de la tala indiscriminada en Estados Unidos

La reciente decisión del presidente Donald Trump de desregular las restricciones ambientales que protegían vastas áreas de bosques y reservas naturales en Estados Unidos, ha generado una controversia de alcance internacional. Con esta decisión no solamente está en juego el futuro ecológico del país, sino también el patrimonio natural que se heredará a las siguientes generaciones y, por supuesto, al equilibrio climático del planeta.

Ya en 2020, la administración Trump había comenzado un proceso de desregulación significativa en la región de Tongass, el bosque nacional más grande de Estados Unidos, ubicado en Alaska. Según reportó en su momento The Washington Post (octubre, 2020), el Departamento de Agricultura eliminó las protecciones de la “Roadless Rule” que desde el año 2001, restringían la construcción de caminos y la explotación comercial en más de 9.3 millones de hectáreas de bosques vírgenes. Esta reglamentación adoptada durante la presidencia de Bill Clinton buscaba proteger ecosistemas prístinos y mantener la biodiversidad, así como salvaguardar los servicios ambientales que estos bosques ofrecen, desde la captura de carbono hasta la protección de cuencas hidrográficas.

La decisión de 2020 fue ampliamente criticada por organizaciones ambientales, científicos y líderes indígenas debido a que abría la puerta a la tala comercial y a otras industrias extractivas en una de las regiones de mayor valor ecológico de Norteamérica. National Geographic y The New York Times documentaron que la eliminación de estas restricciones generó preocupación internacional al debilitar las barreras de defensa que, durante casi dos décadas, habían protegido a Tongass y a sus especies endémicas.

Durante muchos años, diversas administraciones estadounidenses reconocieron la importancia de preservar extensas zonas boscosas mediante regulaciones estrictas. Según datos del Servicio Forestal de Estados Unidos (U.S. Forest Service), el país de las barras y las estrellas alberga aproximadamente 310 millones de hectáreas de bosques, de los cuales casi 20 por ciento están protegidos bajo alguna figura federal. Un reporte de The New York Times (2020) alertó que la nueva política podría afectar directamente a más de 24 millones de hectáreas de la región de Tongass, el mayor bosque nacional de Estados Unidos, considerado el "pulmón verde" de Norteamérica.

Al respecto, la comunidad científica ha advertido que la deforestación intensiva tiene graves consecuencias como la pérdida de biodiversidad, alteración de los ciclos hidrológicos y el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Un estudio publicado por National Geographic en 2019 alusivo al Día Internacional de los Bosques, señala que los bosques estadounidenses absorben cerca de 866 millones de toneladas métricas de CO2 al año, representando casi el 16% de todas las emisiones anuales del país. La relajación de las regulaciones, como señala The Washington Post, podría incrementar la huella de carbono producida en ese país, en un momento crítico para la lucha contra el cambio climático.

Especialistas, activistas y comunidades indígenas —cuyas vidas están profundamente ligadas a los bosques— han protestado enérgicamente ante la medida.

El Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés) estima que la expansión de la tala comercial podría poner en peligro a más de 70 especies catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción en las áreas afectadas.

Por su parte, la American Forestry Association advierte que, por cada 100 hectáreas deforestadas, menos de 20 por ciento logra recuperar su biodiversidad original tras 50 años, una cifra que pone en duda las promesas de reforestación de la industria y, por supuesto, la buena voluntad de los legisladores que permiten esta clase de acciones.

Defensores de la desregulación afirman que la industria forestal en Estados Unidos crea 950 mil empleos directos y aporta más de 300 mil millones de dólares al PIB anualmente (Forbes). No obstante, como destaca un artículo de The Guardian (2023), los beneficios económicos a corto plazo suelen estar acompañados por daños ecológicos y sociales irreparables.

Por lo tanto, en un contexto donde el cambio climático es una amenaza tangible y reconocida globalmente, las grandes potencias tienen la obligación ética de liderar con el ejemplo. La decisión de abrir áreas protegidas a la tala indiscriminada envía un mensaje preocupante: que los intereses económicos inmediatos superan la responsabilidad ambiental y el bienestar colectivo a largo plazo. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Estados Unidos es responsable de 13 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y la deforestación acelerada agravaría dicha tasa.

Optar por la desregulación, como subraya un análisis del Wall Street Journal, significa retroceder en los compromisos adquiridos en acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, y debilita el liderazgo estadounidense en la agenda ambiental global.

No se trata de oponerse al desarrollo económico, ni de desconocer el peso de la industria maderera en la región y, por supuesto, en el mundo. Más bien se trata de exigir responsabilidad, transparencia y visión a largo plazo en la toma de decisiones que afectan el patrimonio natural de la humanidad. La desregulación anunciada por el presidente Trump no sólo pone en peligro la riqueza forestal de Estados Unidos, sino que amenaza el equilibrio ecológico y los derechos de comunidades que han sido guardianas de estos espacios durante siglos. Como recomienda la organización World Resources Institute, el futuro debe centrarse en fortalecer la protección y promover alternativas sostenibles, priorizando el bienestar de todas las personas y la vida en el planeta.

Apostar por la preservación y conservación de áreas protegidas es invertir en el reservorio natural y generacional que, cada cierto número de años deben y tienen derecho de disfrutar los seres humanos que lleguen a este mundo.

POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES

PRESIDENTA DEL INAP

PAL