Gallardo, Tecmol y el pacto de impunidad

Una balacera en una zona exclusiva de San Luis Potosí volvió a poner los reflectores -y las sombras- sobre una familia política marcada por el exceso y la impunidad: los Romero Calzada.

La madrugada del domingo 13 de julio, en el bar Sala de Despecho, dentro de la plaza Tangente, los asistentes vivieron momentos de terror: gritos, golpes, caos y, finalmente, disparos. Protección Civil clausuró el lugar. Pero más allá del susto, no pasó nada. No hay detenidos. ¿La razón? Testigos señalan como responsable de haber iniciado la trifulca a Damián Romero, hijo del exdiputado del Partido Verde Ecologista, José Luis Romero Calzada, “Tecmol”.

El caso revivió el historial de escándalos del ex legislador: agresiones a periodistas, videos virales, pleitos callejeros y hasta amenazas públicas. Pero aún hay algo más delicado. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas a él y a sus empresas por presunta participación en el robo de combustible y lavado de dinero. Las compañías implicadas fueron Grupo Gasolinero RomCal, Tekmol de México y la estación de servicio Gasolinera La Morena, todas con operaciones en San Luis Potosí, particularmente en los municipios de Salinas y Matehuala.

Pese a los señalamientos, los amparos que intentó fueron rechazados. El bloqueo de cuentas sigue vigente. Pero no hubo consecuencias penales. No hubo cárcel. No hubo rendición de cuentas. Hoy, Tecmol sigue activo en política… y alineado con el poder de su estado.

Porque no es coincidencia que tanto él como su hijo pertenezcan al mismo partido que gobierna el estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, quien no se ha pronunciado al respecto.

La Fiscalía estatal asegura que abrió una carpeta de investigación, pero que no ha recibido ninguna denuncia formal. En San Luis, la justicia necesita permiso… y padrino.

Desde SLP me comentan que difícilmente habrá consecuencias cuando los responsables de investigar tienen estrecha relación con el Ejecutivo estatal, sus intereses y estructuras. En San Luis Potosí, el Verde protege al Verde. Aunque haya balazos de por medio.

Y a propósito de San Luis Potosí…

El gobernador Ricardo Gallardo ya dejó claro que lo suyo, lo suyo, es desatender las prioridades estatales y federales. Mientras desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación se trabaja de la mano con colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país, en ese estado les dieron un portazo.

Gallardo destituyó a Leobardo Orihuela como comisionado estatal de búsqueda; en fast track y en lo oscurito, impuso a Israel Mendoza como nuevo titular. El Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas de SLP, así como colectivos estatales y nacionales, calificaron la jugada como una burla. Peor aún: rechazaron que el gobierno estatal les haya consultado, tal y como lo aseguró el gobernador.

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SofiGarciaMX

MAAZ