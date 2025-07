En Morena se están dando con todo

Cualquiera que conozca a su Doctor Patán sabe que lo mío, lo mío, es la concordia; la buena onda; vibrar alto y en sintonía con mi gente. Por eso, el reciente ambientito de trifulca en familia, de división militante, de fractura en el movimiento que experimenta la 4T, me tiene con el corazón partido.

La cosa está grave. La compañera Andrea, en conocido espacio radiofónico, se derritió en elogios al compañero Adán Augusto, que anda desaparecido porque, humano a fin de cuentas y por tanto falible, con tanto pendiente se le pasó comprobar si su secretario de Seguridad en Tabasco era parte del crimen organizado. Sobra decirlo, esta no es más que la última refriega para ese tabasqueño eminentísimo que –como la compañera Andrea, con su sensibilidad médica– no se merece más que el respeto y el afecto del Doctor Patán, también propenso a enternecerse con las jirafas y la poesía de Pellicer. ¿Por qué digo lo de la trifulca? Porque la acusación, originalmente, vino de Javi May, su relevo en Tabasco, obradoristísimo y con un hermano del Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo, que llamó justamente “hermano” a mi AA, en la secretaría de Gobierno del estado. Y porque hace no mucho el compañero senador-poeta aseguró que con otro compañero admiradísimo por aquí su galeno, el Doctor Monreal, lector, filósofo del Derecho y hombre de izquierda, entonces senador, la cámara alta había visto evaporarse un billete.

Era apenas la primera señal de que algo está roto en esta revolución de las conciencias. De que no todos sus propugnadores están en el mismo carril. Vean, si no me creen, a los compañeros moneros, que últimamente también le andan pegando caballazos a mi AA, y todos sabemos que los compañeros, buenos revolucionarios, han cancelado cualquier coqueteo con la inteligencia autónoma para abandonarse a la colectividad morenista. Y no es solo mi melancólico AA. La digna compañera Dato Protegido somete al maoísmo digital a una ciudadana por no respetarla en su condición de mujer, y la compañera Citlali, venerada por aquí su doc, dice que no está de acuerdo. El compañero Cuau es confrontado por abundantes compañeras legisladoras feministas que querían desaforarlo, y los compañeros legisladores feministas se ven obligados a amedrentarlas para que eso no pase. Al Cuau, además, ya me lo pusieron bajo sospecha en el gobierno morelense, que, obvio, es también nuestro. Luego, mi Cuit agarra chamba en el gobierno federal, y mi Rocío lo acusa de corrupción.

En fin, que esto se está convirtiendo en una cena familiar de Navidad, en el sentido de que las familias mexicanas, muy pasionales, suelen acabar las cenas navideñas a chingadazo limpio, cuando no con la 9 mm en alguna mano temblorosa.

En Morena se están dando con todo, sí. Uso esta tribuna para llamar a la unidad.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL