Digitalizar o desaparecer: nuevo dilema de las Pymes

Las pequeñas y medianas empresas representan más de 95% por ciento del tejido empresarial en México, pero muchas siguen sin digitalizarse. La transformación digital ahora ya no es una ventaja, es una condición básica de supervivencia.

Entre 2018 y 2023, el porcentaje de Pymes que venden por internet pasó de 18.7% a 28.8 por ciento, según el Inegi. Aunque todavía son minoría, este crecimiento demuestra que las que adoptan el canal digital ganan visibilidad y mercado.

Un estudio de Telefónica, en 2023, reveló que 95?por ciento de las Pymes mexicanas tenía previsto invertir en digitalización, un aumento de 5 puntos con respecto al año anterior.

Sin embargo, sólo 15% por ciento contaba con una estrategia digital efectiva, mientras que 39?por ciento no había definido un plan y 10 por ciento no usaba banca electrónica.

La digitalización no siempre implica grandes gastos. Herramientas en la nube, CRM, sistemas de facturación electrónica, así como e-commerce pueden ser adoptados en etapas. Y sus beneficios son tangibles: según el Foro Económico Mundial, las empresas que adoptan soluciones digitales reducen costos administrativos hasta en 25% y aumentan productividad en 20?por ciento. La eficiencia operativa mejora notablemente: un estudio encontró que 80 por ciento de las Pymes aumentó el uso de herramientas digitales desde 2020, para lograr 20?por ciento más de productividad y reduciendo costos en 15% por ciento (revista.imef.org.mx).

Además, contar con presencia digital impacta directamente en las ventas. El Economista documentó que las Pymes con e-commerce aumentaron su facturación 11% por ciento en el último año, y aquellas que invierten en herramientas digitales crecen 22 por ciento, frente a 2.3?por ciento del resto.

Sin embargo, el avance de este tipo enfrenta tres obstáculos principales:

1.- Falta de financiamiento específico para digitalización.

2.- Escasez de talento y capacitación real.

3.- Resistencia cultural al cambio y miedo al retorno de inversión.

Para superar estas barreras, se podrían tomar tres acciones clave:

• Financiamiento inteligente: bancos y Fintech deben diseñar créditos flexibles para digitalización, no sólo capital de trabajo.

• Formación aplicada: llevar capacitación a casos reales y herramientas prácticas, no sólo teoría.

• Mentoría colaborativa: Pymes avanzadas pueden apoyar a otras; las redes de colaboración aceleran la adopción.

La transformación digital no es opcional; es un acto de visión empresarial. Las Pymes que no se adapten perderán mercado; las que lo hagan podrán competir a nivel nacional e internacional. México no puede permitirse rezagarse en la economía digital: estas empresas son su motor y su futuro.

Por Juan Pinacho

Experto en transformación digital

EEZ