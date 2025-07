Planean frente contra aranceles

Importante visita realizará el primer ministro de Canadá, Mark Carney, a México. En los próximos días se informará sobre la fecha de su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien abordará temas relacionados al T-MEC, que se renegociará en 2026. Todo indica que hablarán sobre una estrategia común rumbo a la revisión del tratado comercial. Y sobre todo, ir en bloque contra los amagos arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Le dio la razón a Iván

Respaldo total de la presidenta Sheinbaum recibió el titular de la Profeco, Iván Escalante, quien hace unos días, en reunión con diputados, reveló que legisladores y funcionarios de Morena lo han buscado para evitar sanciones en establecimientos. “No puede haber tráfico de influencias de ningún tipo para ninguna cosa en el gobierno”, sostuvo.

Lo persigue la sombra de la casa azul

Continúa la Casa Azul de Houston persiguiendo al ex gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez. El también ex mandatario de la entidad, Miguel Márquez, lo convocó a aclarar el presunto conflicto de interés, al ser el arrendador de la casona propiedad de la empresa Seguritech, que fue contratista durante su gestión.

Vetan tema incómodo para Adán

Ayer, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, informó a los legisladores de oposición que en la sesión no se permitiría discutir el tema del prófugo ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. No aseguran que lo ordenó el líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López. Pero lo sospechan.

Grillas previas al consejo de Morena

Muchos temas busca abordar el morenismo en el Consejo Nacional de su partido, este domingo. Su lideresa, Luisa María Alcalde, enfrenta grillas para incluir asuntos no contemplados, y hace gestiones para que los 300 consejeros se apeguen estrictamente al orden del día, y que no haya sombrerazos, que es lo menos que necesitan ahora.

Bomba de tiempo, en la Corte

Un total caos hay en el proceso de transición de la Corte. El ministro Javier Láynez comentó que “no tenemos a quien entregar” los pendientes, debido a que no se ha nombrado al órgano que debía encargarse de eso. El tema le va a estallar el 1 de septiembre a los nuevos ministros, sobre todo a su presidente, Hugo Aguilar.

Rigoberta, ya eres mexicana

Entregó el canciller Juan Ramón de la Fuente la carta de nacionalidad mexicana a Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992. Nacida en Guatemala, la activista fue reconocida por el encargado de la política exterior del país, quien resaltó su trayectoria en defensa de los derechos humanos, sobre todo de los pueblos indígenas.

EEZ