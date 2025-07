La ‘pudrición’

Ya no se trata de una añeja confrontación casera entre el círculo tabasqueño más cercano al expresidente AMLO —Javier May, Octavio Romero y ‘Pepín’ López Obrador— y Adán Augusto López porque este último los desplazó con su ranfla de priistas. Ahora, derivado de sus escaramuzas, se confirma que Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad Pública en los tiempos de Adán, es/era el jefe de La Barredora, el grupo criminal que azota a Tabasco. Bermúdez, apodado Comandante H, se fugó desde finales de enero apenas supo que tenían una orden de arresto, al menos eso ha dicho el comandante de la 30 Zona Militar, quien develó la trama. El escándalo llega en medio de las presiones injerencistas de Donald Trump. Por eso hay quienes dicen que Adán es ‘un activo tóxico bilateral’.

Un reportero local me cuenta que las diferencias entre Adán y el grupo del hoy gobernador May comenzaron en 2014, cuando Adán renunció al PRD y se apoderó de Morena-Tabasco. Adán no sólo boicoteó candidaturas obradoristas; también metió al partido hasta al perro del PRI para construir su candidatura a la gubernatura. Una vez que ganó las elecciones, Adán rescató a Bermúdez de las sombras dejándole el control de la policía. May y compañía tomaron nota. Adán se fue luego a Gobernación y, embrujado por ser ‘corcholata’, se dedicó a atacar a Claudia Sheinbaum desde Tabasco. May y compañía se replegaron a Sheinbaum y además ganaron la gubernatura. Después de tanto agravio, en noviembre de 2024, May aseguró que Bermúdez era el mandamás de La Barredora.

Adán y Bermúdez se conocieron 30 años antes, en el gobierno de Manuel Gurría: a Adán lo nombraron subsecretario de Gobierno y a Bermúdez lo hicieron director de Seguridad. En 1994, Adán se retiró a su notaría mientras que Roberto Madrazo, quien le había ganado la gubernatura a AMLO a punta de billetazos, recompensó a Bermúdez por sus servicios de seguridad y lo mandó a dirigir la cárcel estatal. Adán regresó en 2000 a la escena política como coordinador de campaña de Manuel Andrade. El fraude en las votaciones, sin embargo, fue tan escandaloso que se convirtieron en las primeras elecciones en México que anuló el Tribunal Electoral. Adán renunció al PRI, mientras que a Bermúdez lo refrendaron como jefe de la policía. En 2006, la PGR arraigó a Bermúdez durante 11 días; se le implicó en el secuestro y homicidio de Ponciano Vázquez Lagunes, cacique veracruzano de la droga. Cuatro reportes militares publicados entre noviembre de 2019 y agosto de 2022 vincularon a Bermúdez con el CJNG, con La Barredora y con Benjamín Mollinedo, un huachicolero ya detenido. Bermúdez renunció a su cargo sólo porque el CJNG quiso matarlo a fines de 2023. En resumen: Adán debería rendir cuentas sobre lo que Pepín López Obrador llamó ‘la pudrición’.

En momentos en que Trump trae delirios de ‘invadir’ a México, ‘la pudrición’ tabasqueña no cae nada bien. Las mayores intervenciones de las agencias injerencistas gringas en nuestro país han sido posibles porque han encontrado la manera de chantajear a diversos presidentes. Le pasó a Miguel Alemán: el chofer de su brazo derecho traficaba heroína y fue así como Harry J. Anslinger, el primer comisionado antidrogas gringo, logró que su gobierno participara en operaciones de erradicación de amapola; le pasó a Miguel de la Madrid: el asesinato de Enrique Camarena provocó que la DEA incrementara sus agentes en México; le pasó a…

POR ALEJANDRO ALMAZÁN

COLABORADOR

@ELALEXALMAZAN

PAL