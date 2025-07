Este 18 de julio, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) elegirá a su próximo presidente nacional para el periodo 2025-2028. En el papel, se trata de una elección gremial; en los hechos, podría definirse el rumbo de una de las organizaciones más influyentes en el comercio exterior del país.

Entre los candidatos destaca Claudio Silva-Herzog Urrutia, actual secretario de la CAAAREM y ex tesorero de la misma, cuya trayectoria en cargos gremiales, nos cuentan, estaría marcada por la opacidad, el uso discrecional de recursos, las redes familiares y las alianzas políticas poco transparentes.

Silva-Herzog Urrutia ha sido agente aduanal desde 1994, con la patente 1361 y la autorización 3757. Su empresa, Silva Herzog Consorcio Aduanal, SC, opera en algunas de las aduanas más relevantes del país: AICM, AIFA, Veracruz y Pantaco. Su familia forma parte integral del negocio: su hijo, Claudio Silva-Herzog Góngora, funge como director de Administración y Finanzas. Además, su padre, Claudio Silva-Herzog Flores, también fue agente aduanal, y su tío, Jesús Silva-Herzog Flores, fue secretario de Hacienda; mientras que sus hermanos Mario, Guadalupe y César han pasado por el SAT, el IMSS y el Infonavit, según documentos de transparencia.

Durante uno de sus cargos en la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México (AAADAM), Claudio Silva-Herzog fue acusado de malversar recursos gremiales. En 2009, el Comité Ejecutivo de la AAADAM lo denunció, junto con otros dos agentes, por financiar con dinero de la organización un viaje a Bruselas en 2006, presuntamente para asistir a una reunión de la Organización Mundial de Aduanas, sin comprobar su participación. También fue señalado por un viaje a China ese mismo año, con cargo a la Asociación, en el que participaron nueve personas y cuyo costo ascendió a 547 mil pesos. El Órgano Colegiado de Orden y Justicia los encontró responsables y concluyó que debían reintegrar los fondos.

La candidatura de Silva Herzog ha sido respaldada abiertamente por la agente aduanal Nora Elena Yu Hernández, quien además de fungir como comisionada de enlace legislativo en la propia CAAAREM, es senadora suplente de la morenista Andrea Chávez. De acuerdo con versiones periodísticas, Yu habría presionado a otros agentes aduanales para que financien las aspiraciones de Andrea Chávez bajo la promesa de impulsar reformas a la Ley Aduanera que beneficien a su gremio.

Según las publicaciones, Nora Yu estaría alineada con el llamado ‘Grupo Juárez’, supuestamente integrado por Andrea Chávez, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, trío al que se conocería como la ‘Triple A’, que buscarían proyectar a Chávez como candidata al gobierno de Chihuahua en 2027. En ese contexto, la presidencia de la CAAAREM deja de ser un asunto meramente gremial para convertirse en una jugada estratégica.

A esta red se suman recientes escándalos que rodean al exsecretario de Gobernación y ahora senador Adán Augusto López, quien enfrenta cuestionamientos por sus nexos con Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario de Seguridad Pública de Tabasco, con orden de aprehensión vigente y presuntos vínculos con el crimen organizado. “Está saliendo la pudrición”, declaró el hermano del presidente, José Ramiro López Obrador, en alusión directa al entorno político de Adán Augusto.

MADRUGUETES

INIFED, en duda

En el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), liderado por Francisco Javier Cabiedes Uranga, surgen dudas sobre el manejo de los recursos del pueblo; resulta que se eligió como proveedora a Racso Proyectos Industriales para la limpia de marzo a diciembre de este año. Lo raro del asunto es que la empresa tenía la proposición más cara, factor que se dejó de lado para otorgarle un convenio por 3.4 millones de pesos, lo cual pone en entredicho si se apegan o no a los principios de austeridad impulsados por el Segundo Piso de la 4T. En un entorno completamente distinto se observa a Ocram Seyer, a la cual todavía le deben poco más de 600 mil pesos por haberse encargado del mismo servicio de enero a febrero, adeudo que ya afectaría sus operaciones; de acuerdo con los afectados, se espera pronto trámite a la queja llevada ante el Órgano Interno de Control.

Captar para transformar

La brecha hídrica en zonas rurales exige decisiones concretas, no discursos. En Panamá, el proyecto “Lluvia de Felicidad” encabezado por el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, en coordinación con el Ministerio de Salud del país, recibió 35 sistemas de captación pluvial donados por Rotoplas, a través de su división de Servicios de Agua encabezada por Juan Pablo Rodríguez. La entrega en la comunidad de Llano Bonito demuestra cómo la colaboración público-privada puede generar acceso donde no existe infraestructura formal. El aporte de Rotoplas no sustituye el papel del Estado, pero sí abre una ruta donde la tecnología deja de ser promesa y se convierte en solución. Frente al avance de las sequías, cada litro captado se transforma en autonomía y cada alianza bien diseñada, en un paso firme hacia la dignificación del acceso al agua. Así, México cuenta también con estas tecnologías a su alcance, pues la empresa ya desplegó sus capacidades en instancias públicas y privadas, lo que sin duda marca un parteaguas en la captación de vital líquido, la apuesta es grande y segura: van por maximizar el agua.

