El dilema de usar redes sociales

Para ser honesta, no me encantan las redes sociales, pero he tenido que aprender a usarlas por trabajo y porque, en la actualidad, si no las usas es como si no fueras parte del mundo, no entiendes los chistes, las últimas noticias, ni de qué está hablando la mayoría. Y eso me ha llevado a vivir con un dilema constante, ¿cómo usar las redes sociales sin dañar tu salud mental?

El lado oscuro de las redes sociales

Diversas investigaciones han confirmado que las redes sociales pueden ser peligrosas, a nivel psicológico, activan sentimientos como la envidia, insuficiencia o fracaso y distorsionan la realidad, por ejemplo, según la American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, el 72% de los cirujanos reportaron que sus pacientes pedían procedimientos para verse como en sus selfies con filtro.

Y no podemos olvidar el impacto social y político: uno de los casos más famosos fue el de la elección presidencial de Donald Trump en 2016, donde se reveló que FB fue usado para segmentar propaganda política manipulada a través de Cambridge Analytica, lo que posiblemente le ayudó a ganar la presidencia.

Mi relación con las redes sociales

En mi caso, las redes sociales me hacían daño porque veía los éxitos de mis personas conocidas, mientras yo atravesaba momentos complicados, luego, cuando empezaron a mejorar las cosas en mi vida, me dio pena publicar como si todo fuera perfecto. Pensaba en cuántas personas podrían sentirse mal al ver mis fotos felices, por ello opté por seguir en silencio, solo observando.

Después de años de lidiar con este dilema, empecé a usar un poco más mis redes en 2023, con un enfoque más profesional, pero integrando también algunos momentos de mi vida personal, mi intención es transmitir una imagen lo más humana y real posible, pues desde que la publicidad, influencers y medios de comunicación invadieron las redes, el contenido dejó de ser casual-casero y pasó a ser perfecto-producido.

Cómo usar las redes sociales sin ser su esclava

1. Decidir qué parte de mí quiero compartir. Sé que la recomendación es usar cuentas separadas para lo profesional y lo personal, pero, la esencia de las redes es compartir tu vida con las personas, tener dos se me hace un doble trabajo, por eso, tengo una sola cuenta y comparto lo que estoy dispuesta a hacer público.

2. Elegir una sola red: Al principio quería usar más de una red, pero cada tiene un enfoque de contenido diferente, así que decidí enfocarme únicamente en Instagram, porque es la que mejor se adapta a lo que quiero comunicar.

3. Pedir apoyo. Si tu objetivo es usar las redes con fines profesionales, vale la pena pedir ayuda a personas expertas, cuando abrí mi cuenta de Instagram, recibí asesoría de Social Celebrity. Si solo quieres usarlas de forma personal, siéntete libre de usar ese espacio público a tu manera.

4. Renunciar a la perfección y avanzar. A veces tengo manchas en la cara, mis fondos caseros no son lo más “aesthetic”, me equivoco al grabar o no alcanzo a poner subtítulos en los videos. Al principio, todo eso me daba pena, pero ahora hago a un lado esa incomodidad y publico de todos modos.

5. Establecer límites. Hay momentos que decido guardar solo para mí, no quiero pasar el tiempo buscando el ángulo perfecto para una historia, prefiero estar presente, conectar con las personas.

6. Enfocarme en la constancia, no en las métricas. Como decidí usar mis redes de forma más profesional que personal, dejé de obsesionarme con los números, más que alcanzar miles de vistas o likes, me enfoco en ser constante, cumplir con el contenido que planeó de manera mensual y sobre todo disfrutarlo.

Las redes sociales llegaron para quedarse, y aunque no me encantan, hoy son esenciales. Creo que el verdadero reto está en usarlas con medida, apropiarnos de ellas como el espacio público que son, mostrar nuestra humanidad y bajarle a la perfección.

POR DULCE ELENA GALINDO

COLABORADORA

Instagram: @dulcegalindvilla

https://www.instagram.com/dulcegalindovilla/

