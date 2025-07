Desafíos de la abogacía, ¿debemos festejar?

El pasado 12 de julio se conmemoró, tradicionalmente, el día de la y el abogado, fue instituido en nuestro país en 1960 a través de un decreto promulgado por el entonces presidente Adolfo López Mateos, se tiene conocimiento que existen antecedentes desde 1533, su origen data a la primera cátedra de derecho. El gremio se congratula por el reconocimiento que se tiene a la profesión jurídica y a quienes la practican, no obstante se trata de una carrera con enormes desafíos actuales vinculados con el acceso a la justicia, la democracia, el género y los derechos humanos, el Estado de Derecho, la multidisciplina y los problemas actuales que no se limitan al ámbito de lo jurídico, incorporan a la neurociencia, el bioderecho y la inteligencia artificial.

También es cierto que estos desafíos son persistentes en los distintos enfoques, en la práctica de la materia, en la manera en la que se interpretan las leyes y en la enseñanza tradicional del derecho, que se olvida casi siempre del aprendizaje, perpetúan también que el derecho es sinónimo de ley, por lo que sus entrañas requieren de una reflexión profunda con miras al futuro y al cuestionamiento crítico. Un punto clave es que se consideró una ocupación, que en su mayoría era estudiada y ejercida por hombres, pero en la actualidad es un terreno donde las mujeres tienen una importante participación.

Desde un enfoque formal, lo jurídico siempre se consideró autosuficiente, no era necesaria la incorporación de la moral o de otras disciplinas que harían imposible la aplicación de las disposiciones normativas, el estudio del derecho se vinculaba especialmente a la revisión y memorización de las leyes, es probable que sea la consecuencia de nombrar a la disciplina como una “carrera de leyes” no era ajena la exhaltación de la función del legislador, la fuente por excelencia del derecho, ésta resultaba de forma directa del diseño y contenido de la norma jurídica, la cual en muchas ocasiones era errónea, en algunos supuestos contraria a los derechos fundamentales, por ejemplo, aquéllas que prohíbian el matrimonio entre personas con discapacidad, en 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 153, fracción IX del Código Civil del Estado de Guanajuato que limitaba que las personas con discapacidad intelectual contrajeran matrimonio, lo cual atentaba contra su proyecto de vida, su derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la familia, entre algunos.

También existían leyes que impedían sancionar el delito de violación cuando se tratara de cónyuges, se entendía como un abuso en los derechos que derivaban del matrimonio, pero no como un delito, bajo el contexto de esa época, el matrimonio era una institución solemne y uno de sus propósitos era la perpetuación de la especie, por lo que representaba parte de las exigencias entre los consortes, oportunamente, después de ser revisado por la judicatura constitucional se llegó a la conclusión de que se trata de un acto de violencia y da lugar a un delito, por lo que si el sujeto activo es el propio esposo/a también debe ser sancionado.

En suma, la profesión jurídica quedaba reducida a la idea del conocimiento de las leyes, que en la mayoría de los casos, prohibían o permitían un hecho, sin analizar el contexto o las diferencias que provoca su aplicación, en casos particulares, la sanción quedaba limitada a una ecuación aristotélica que demostraba una conducta transgresora del marco jurídico, hoy sabemos que la profesión legal va más allá y abarca una disciplina que analiza la interpretación de la ley –que entendemos como jurisprudencia– las normas jurídicas, el hecho social y un espacio dedicado a la doctrina, hablar de la ciencia es relevante.

También existe una confusión conceptual cuyo contenido es más sustantivo, referirse a la abogacía no es sinónimo de estudiar derecho, la primera aproximación, se enfoca sobre todo a la parte litigiosa y como su propia denominación advierte “abogar por alguien” especialmente en la defensa ante los tribunales, por lo que el concepto de abogado o abogada tiene un énfasis práctico, procesal, de prosecución ante jueces, fiscales o ministerios públicos. El diccionario de la Real Academia lo define como ”profesional del derecho que presta asesoramiento jurídico y está habilitado para actuar ante los tribunales o entidades administrativas”, también lo vincula con un defensor o mediador, por lo que su función principal es la actuación de la práctica del derecho, por lo que ser licenciado te habilita el requisito para ejercer la abogacía, pero obtener el titulo no es suficiente para llamarte abogado/a.

En México, los programas académicos y Universidades, tanto públicas como privadas, en su mayoría otorgan el título de licenciado o licenciada en derecho y de forma menor, lo conceden como abogado atendiendo a estas peculiaridades. Lo cierto es que la profesión jurídica abarca diversas y muy amplias posibilidades para su ejercicio, no todas enfocadas al litigio, otras van enfocadas a la asesoría o consultoría, también existe un número considerable de académicos que realizan investigación en el ámbito legal. Para este ejercicio tradicionalmente se ha dividido al derecho entre público y privado, en el primero existe la presencia del Estado, en el segundo encontramos relaciones horizontales entre particulares, por lo que existen también ámbitos en su práctica derivado de esta apreciación, profesionales que se dedican a ser personas juzgadoras por ejemplo, o aquéllos que se dedican a asesorar empresas.

Lo cierto es que en la actualidad existen importantes áreas en las que el derecho tiene una incidencia, al final de cuentas, las relaciones sociales siempre están reguladas por lo normativo, no existen espacios que no se mantengan así, eso garantiza el bien común, el orden social y la convivencia, por lo que la abogacía debe emprender una ruta de navegación convulsiva y transformadora para seguir honrando esta noble profesión.

POR FABIOLA MARTÍNEZ RAMÍREZ

Directora del Departamento Regional de Derecho, Tec de Monterrey CDMX

