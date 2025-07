Daño patrimonial al Poder Judicial

El daño patrimonial, cuando se trata de recursos materiales —bienes muebles e inmuebles—, recursos económicos o financieros, quien los daña o afecta SE VA A LA CÁRCEL, ¡ah! pero si se afectan los recursos de titularidad jurídica —los derechos– y los recursos humanos —la experiencia, conocimientos, la manera de “cómo hacer las cosas”, lo que en el sistema anglosajón se conoce como el know how, que significa experiencia, aprendizaje de quienes integran una institución—, dañarlos tiene garantía de impunidad, porque estos no están definidos ni clasificados para ser defendidos, lo que permite dañarles impunemente.

Algo similar sucedió el 28 de agosto de 2010 en la empresa aérea privada más antigua de Norteamérica, Mexicana de Aviación —de nacionalidad e iniciativa mexicana— anterior a las empresas aéreas de Estados Unidos. Durante el gobierno de Felipe Calderón, en el cierre de la empresa, se consideró reconocer y proteger los recursos económicos —su capital financiero— y materiales: sus aviones e infraestructura inmobiliaria, pero se tiró a la basura impunemente los recursos humanos, la experiencia y las horas de vuelo de su personal de aire y tierra.

Hoy, en el caso del Poder Judicial, se hace exactamente lo mismo. Equiparando este caso a los pilotos —los años de vuelo—, los años de experiencia del personal judicial (secretarios, jueces, magistrados y ministros), cuya preparación ha costado horas-hombre y más aún años-hombre, años de vida y estudio, despreciando la excelencia profesional. Sucede también en empresas, industrias y restaurantes, que tienen años de prestigio y experiencia humana echados a perder, ignorando su valor, aportación e importancia en el éxito de una empresa.

¿Cómo es posible que gobiernos del mundo se llenen la boca diciendo que lo mejor de un país es su gente, son las personas? Hasta hay slogans que rezan para cada país: lo mejor de “México, son los mexicanos”, mientras dejan que mueran seres humanos o que salgan ríos de emigrantes impunemente, igual que en empresas e industrias.

Hay estudios doctrinarios que plantean “la reclasificación del patrimonio” reconociendo a las personas y a los derechos para su protección y defensa, pero hasta hoy se han demolido instituciones y los criminales lo hacen disfrutando de impunidad.

POR EDUARDO SADOT

COLABORADOR

@eduardosadot

MAAZ