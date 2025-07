Claudia Sheinbaum en Brasil

Las figuras históricas, personas ilustres e íconos, alcanzan esa categoría en un determinado ámbito debido a un logro trascendental, a sus talentos o hazañas que ganan la admiración y el reconocimiento de muchos.

Eso significa que pocas personas pueden conseguirlo. Se deben conjugar factores que van desde la empatía, condiciones socioculturales y, por supuesto, las adversidades que enfrenten. En la época antigua y aún en la moderna, la lista de hombres es más amplia que la de mujeres, demostrando el dominio de ellos en la historia de la humanidad. El sitio donde se nace también es un elemento preponderante, por ello resulta más destacable cuando una figura emerge desde lugares recónditos, haciendo que sea inevitable reconocerle.

Por eso, llamó mi atención e identifiqué con fascinación el respeto y prestigio que la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha conseguido levantar fuera de nuestras fronteras. Bastaron unos días en Brasil para darme cuenta de la admiración y, me atrevería a decir, fervor que ha despertado en varias partes del mundo.

Al primer instante que alguien identificaba que yo era mexicano, me decían: Eu gusto muito de sua presidenta. Ella es genial. Me encanta ver a Claudia, me dijeron decenas de personas, entre jóvenes, adultos y alguna que otra persona mayor. ¿Você é mexicano? Admiro mucho a la mujer que tienen como presidenta. Desde aquí vemos cómo ha enfrentado los ataques de Trump. No hay muchas mujeres así dirigiendo un país, sentenció un chico en São Paulo.

Al distinguir que el nombre de la líder mexicana sería tema recurrente en mi paso por ese maravilloso país sudamericano, decidí anotar los principales comentarios del pueblo brasileño hacia una mujer que gobierna a más de 7 mil kilómetros de distancia. Aquí las respuestas más repetidas: Me gusta porque es científica. Es una mujer poderosa. Está preparada. Se percibe que tiene mano fuerte. Se mira que ama su país.

De las múltiples experiencias, hubo una muy peculiar. Observé a la chica que atendía en una cafetería de Salvador de Bahía, pasar y volver a pasar rondando mi mesa. Caminaba lento y nos sonreíamos mutuamente, hasta que tuvo la osadía de pedirme que le obsequiara la calcomanía que estaba pegada en mi teléfono celular. Me dijo: ¿Me haría el favor de regalármela?; déjame esa Claudia aquí, sé que muchas personas me envidiarán en Brasil.

Así es como en recientes días pude percibir el probable surgimiento de un ícono político y social. Una mujer mexicana que día a día y poco a poco, estoy convencido, construye con su ejemplo y acciones eso que llamamos una figura de talla mundial.

POR ISAAC MACIP

Colaborador

@IsaacMacip

PAL