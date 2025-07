Palabras que son sueños

... así me lloro vacío lleno de mi pobreza como de sombra… Gilberto Owen, 1928.

Como Gilberto Owen quisiera escribir con palabras vestidas de sueño y de luz, teñidas de un vaho de realidad. Ínfimas sumas de consonantes y vocales que, siendo oníricas en su endeble materia, pueden si se lo proponen transformar rocas en polvo. Ser como los magos del Oriente, enigmáticos e inescrutables. Al modo de Hierofante, el impredecible dueño de las horas y los días, los sentimientos que son quimeras y los pensamientos que son indicios.

Ante los oráculos y para los suplicantes, las respuestas carecen de memoria, sólo las preguntas recuerdan. Quizá por necesidad, tal vez por lujo; ya que somos proclives a atesorar las fórmulas de búsqueda, los vericuetos en pos de razones, las cruzadas que persiguen dogmas inmaculados. Así, escuchamos aquello que deseamos, es la otredad: la espina del pez que no desfigura las delicias de su carne, la piedra en el arroz que no enturbia la blancura de su archipiélago. El Levante no se equivoca, lo sostiene el Zohar: “La muerte es el beso de Dios”.

Desde lo alto del zigurat, Zoroastro convocando a los guardianes de cometas y estrellas a que olviden las faltas de quienes siendo briznas cósmicas resienten el paso imperturbable de los satélites, sufren el ritmo cadencioso de las mareas, padecen de ese mal invocado como gravedad. Astillas de planetas nunca vistos, los amantes anhelan el olvido de los dioses, con tal de hundirse en los pliegues del deseo, en los dominios del amor, continente de todo contenido, territorio voraz de las pasiones, geografía infinita de los apetitos. Los amantes, cráteres y picos, crestas y valles, olas y corrientes, de un mar que solía ser de la tranquilidad, convertido en impetuoso batir de cuerpos asombrados y mentes deslumbradas, por una magia ambigua e incierta: la de una vez que siempre se quisiera la primera.

El ocaso de la espuma en las costas arrastra a los amantes; los confines descubiertos por navegantes portugueses de nombre hoy desconocido, refugian a los amantes; los pilotos y timoneles de barcos fantasma varados en la impotencia de sus preguntas y en el olvido de sus respuestas, mitigan el desasosiego de los amantes.

Narra un falso “Cronicón”, de esos que poblaron la imaginación del renacimiento ibérico con osadas empresas ultramarinas y escalofriantes autos de fe presididos por santo Domingo de Guzmán, que los susurros de la estirpe perdida de Vasco de Gama y Magallanes, encallados en corales amnésicos que eliminaron sus gestas, haciéndolas añicos de piedra líquida y de grito enmudecido, han sido vencidos por la indiferencia de los sobrevivientes: los amantes perseguidos por las sombras de sus deseos cimarrones. Contra los amantes, ni la soledad del naufragio. Su alarde reposa en el silencio, su entereza en la fragilidad, su tiempo en la suma de caricias robadas.

Suele entonces ocurrir que los cielos despejados, agotadas las tormentas, ofrezcan un paisaje insólito: el que protege a los amantes, pues ellos, en su esplendor arrogante, siempre están rodeados por una legión de signos promisorios, a saber, los astros conteniendo los peces en un verano que no se da por vencido, en su empeño por descubrir que los gemelos son la tentación que domina el tiempo, el sueño y hasta la vigilia.

Poderosas las palabras, que son sueños, que inventan realidades.

POR LUIS IGNACIO SÁINZ

COLABORADOR

