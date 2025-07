Son muchos los signos que anuncian el advenimiento de una nueva época para el mundo. la magnitud de los cambios es de tal fuerza, que parece un torbellino del nadie puede escapar.

La lucha por la hegemonía mundial, la conformación de los nuevos bloques regionales económicos, políticos y militares; y el replanteamiento de todas las reglas en las relaciones internacionales y el comercio, obliga a los países a definir su posición con oportunidad y sin ambigüedades, a riesgo de ser arrasados o pasar a la irrelevancia.

México no puede sustraerse a los dilemas del cambio de época. La afirmación de la soberanía nacional no es incompatible con las decisiones de política exterior que debemos tomar, al contrario, es la palanca de apoyo para preservar los intereses superiores de nuestro país.

Sería un grave error reducir la soberanía nacional a un discurso hueco, cargado de ideología y de intereses de grupo, al punto que perdamos la capacidad de comprender la realidad y que las negociaciones del país se reduzcan a buscar un acuerdo de régimen, en vez de un acuerdo de estado.

El gobierno de México ha anunciado la posibilidad de un acuerdo de seguridad, migración y comercio con los Estados Unidos, acuerdo que puede ayudar a paliar las presiones, en tanto se define el futuro del TMEC y se avanza en la lucha contra el tráfico de drogas, en especial el fentanilo; y en mecanismos para atender la crisis migratoria.

En tanto, en la cena de gala para dar la bienvenida al embajador norteamericano Ronald Johnson, organizada por Larry Rubin, de la American Society of Mexico, acompañada por un electo de figuras del ámbito diplomático, empresarial y político, se elevó el tono agridulce de las declaraciones sobre nuestro país, exaltando, por un lado, la “relación maravillosa” entre los presidentes y “la responsabilidad compartida”; y por el otro, la exigencia irreductible de cumplir con el tratado comercial y dar resultados en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, armas y la erradicación de la migración irregular.

A esto hay que agregar, el mismo día, la carta de Trump imponiendo aranceles del 30% a los productos mexicanos, acusando insuficiencia de México para asegurar la frontera; y el reciente arancel del 17% al tomate, por supuestas prácticas desleales de productores mexicanos.

Por si algo faltara, China entro la guerra de declaraciones a través de su embajada en nuestro país, señalando al embajador norteamericano y a los Estados Unidos de “desestabilizador regional, amenazador económico-comercial y saboteador del desarrollo”.

Como se ve, el escenario bilateral es confuso y adverso, y la necesidad de acreditar resultados a ambos lados de la frontera ha llevado los acuerdos al límite. Y no menos importante es definir la relación con otros países, donde no debemos confundir la necesaria relación bilateral con Brasil o la India, con la agenda de los BRICS, organismo comandado por China y Rusia, al que no pertenecemos

En medio de esta encrucijada, estamos obligados a resolver los dilemas de la nueva realidad, poniendo por delante los intereses superiores de México.

POR MARCO ADAME CASTILLO

ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO

@MARCOADAME

MAAZ