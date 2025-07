La culpa es de la oposición

Preocupado por la seguidilla de golpes que nos llegó durante la última semana desde el norte, empezando por el acuerdo de Ovidio Guzmán con la justicia gringa y, para remate, con la aranceleada del 17 por ciento al jitomate y la amenaza de un 30 por ciento desde agosto, el Doctor Patán decidió sumarse al llamado de la mejor comentocracia cuatroteísta y levantar la voz contra la oposición.

A mí, leer a compañeros como el George, la Viri o el Gabo me trae mucha calma, porque ponen las culpas en su sitio y nos enseñan a no desviarnos del camino. ¿Que pónganle que la reforma al Poder Judicial podría tomarse como la desaparición de uno de los tres poderes, o sea de la democracia? El problema es de la oposición, que no quiso votar y cedió tontamente el terreno. ¿Que en el país empeora la violencia? Es bueno ser autocríticos, pero esto es en realidad una herencia de los sexenios en que gobernó… la oposición. ¿El sistema de salud? Sí está pinche la situación, pero esto viene del prianismo, ¿eh? No es tan fácil revertirlo.

¡Da una calma leerlos! “A fin de cuentas, estamos gobernados por los buenos, no se preocupen”, vienen a decirte. Como esta última semana. ¿Que el abogado de Ovidio acusó a todo el aparato de gobierno actual de estar complotado con las organizaciones criminales? “La oposición se ha lanzado a festinarlo –es admirable que nuestro movimiento tenga escritores que usan palabras tan sofisticadas como “festinar”– y muy, muy mal. Festinar, popó”, pudimos leer, palabras más, palabras menos. Lo mismo con los aranceles. “La oposición se dedica a festejar que nos impongan tarifas que perjudican a todo el pueblo. Por eso está derrotada”, nos dijeron aquí y allá los compañeros.

Bueno, pues herví de indignación, nuevamente, con los opositores, y me decidí a buscar sus columnas, tuits y demás para, sumado a los camaradas comentócratas afiliados a la democracia popular, exhibir a los vendepatrias en sus momentos más bajos. “Voy a usar mi cuenta de X para difundir sus arremetidas antimexicanas”, me dije ayer por la tarde mientras acercaba la silla al escritorio y calentaba los dedos para ametrallar el teclado. Y, debo decirlo, fracasé. No encontré por ningún lado los exabruptos de traidores a la nación de que hablan los colegas.

No es que dude de ellos, ¿eh? Seguro que ahí están. Pero quisiera usar esta tribuna al servicio del pueblo para pedirles que me echen la mano. ¿Tendrían por ahí, compañeros, los tuits, columnas, declaraciones a pie de banqueta o intervenciones en la cámara con que la reacción se pone al servicio de las amenazas extranjeras con tal de desacreditar a nuestro movimiento? Aquí su Doctor se los agradecería mucho, porque debo estar buscando mal. Mis disculpas por la molestia.

De todas maneras: dejen de festinar, fachitos miserables. El pueblo los vigila. Y el George.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

