Gentrificación: El problema es el precio de la vivienda

Hace apenas una década, encontrar una casa a precio razonable o una renta accesible en los barrios tradicionales de Saltillo era posible. En Monterrey, yendo un poco más atrás, se vivía algo similar. Sin embargo, muchas cosas como la llegada masiva de trabajadores de otras regiones -obreros, soldadores, profesionistas- atraídos por la expansión industrial, alteró el mercado inmobiliario.

Muchos medios y voces políticas quisieron reducir la explicación a un solo factor: “los que vienen de fuera”. Incluso, recientemente, surgieron apodos despectivos, como “chiriwillo” en Nuevo León, para etiquetar al migrante interno y culparlo de que las cosas no sean “como antes” (sí, el “antes” siempre idealizado).

No es tan distinto lo que ocurre hoy en barrios de la Ciudad de México. Allí, en lugar de jóvenes del sur, son extranjeros con salarios dolarizados quienes alquilan departamentos, multiplican los cafés de autor y disparan las rentas. La queja local es que “los extranjeros nos desalojan”, o que encarecen todo. El enojo es comprensible; el diagnóstico, incompleto y errado políticamente.

Cuando el propietario descubre que puede obtener mucho más de su inmueble, aparece lo que la economía denomina rent-gap: la brecha entre la renta que percibe hoy y la que podría cobrar a un inquilino distinto. Si no existen regulaciones -topes de renta, impuestos a la vivienda desocupada, oferta pública de vivienda asequible- el dueño elegirá, simple y llanamente, a quien pague más. La nacionalidad del nuevo inquilino es irrelevante para esto.

Convertir esta tensión de mercado en un conflicto entre “vecinos originarios” y “recién llegados” tiene dos efectos negativos. Primero, la xenofobia no reduce un solo peso del alquiler, solo traslada la frustración al rostro más cercano. Segundo, reproduce la misma lógica de exclusión que históricamente se ha empleado contra quienes hoy alzan la voz. No olvidemos que millones de compatriotas viven en el exterior y juzgar a quien migra por necesidad o conveniencia es dispararse al pie también por estrategia política y diplomática.

La salida está en otro sitio. Ciudades europeas y algunas norteamericanas han demostrado que las regulaciones, límites al mercado y entender que la vivienda no puede estar sujeta llanamente a la misma dinámica que fija el precio del papel de baño, pueden frenar aumentos desproporcionados; que la construcción de vivienda pública en zonas bien conectadas revitaliza barrios sin expulsar a sus moradores; y que las comunidades organizadas, sin importar su origen, son capaces de exigir regulaciones más justas. Ese es el territorio natural de la izquierda: enfrentar la especulación, no al forastero e incluir, no excluir. Se trata de ser cada vez más, no de dividirnos hasta la impotencia política.

Cualquier ciudad que reciba migración -interna o externa- necesita un pacto urbano que combine reglas y límites para el mercado, inversión pública en vivienda y cooperación vecinal. Defender el histórico espíritu hospitalario de México debe ser la base para un frente amplio que priorice el derecho a la ciudad sobre la ganancia rápida y extraordinaria de empresarios inmobiliarios y especuladores.

Culpar al extranjero rico por la gentrificación resulta tan erróneo como responsabilizar al migrante pobre de la crisis habitacional. El verdadero antagonista es la financiarización del suelo y las políticas que la permiten.

POR ANTONIO CASTRO VILLARREAL

DIPUTADO FEDERAL MORENA

@ANTONIOLCASTROV

EEZ