Evita no evita

No he visto el actual montaje londinense de Evita, el musical escrito en 1978 por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice a propósito de Eva Perón. Aun cuando ese compositor me empalaga y sus espectáculos suelen parecerme chantajistas y superficiales, mucho me gustaría poder asistir a una función: sagaz parábola política, Evita es uno de los pocos títulos de Lloyd Webber que respeto. No he necesitado, sin embargo, ver lo que sucede en el escenario del London Palladium para que el montaje me interpele. Así de poderoso es.

La noticia ha dado la vuelta al mundo: en el momento climático, Rachel Zegler interpreta “Don’t Cry for Me, Argentina” no en un balcón de la Casa Rosada practicado en cartón piedra y enmarcado por el proscenio sino en la muy señorial terraza que abre la fachada del teatro a Argyll Street. La escena nos es familiar: no sólo la hemos visto con Madonna en el cine sino que cada tanto los medios del mundo reproducen la imagen de una mujer enjoyada con un chongo rubio restirado que arenga a la multitud; sólo que aquí las masas son reales, pues se trata de los transeúntes londinenses, seducidos por un gesto teatral y pródigo que invierte el orden habitual de las cosas: para las masas el privilegio de ver gratis todas las noches a una estrella de Hollywood; para la elite –los que pagan hasta 350 libras por boleto– el placer menor y vicario de una transmisión por circuito cerrado.

De acuerdo al diario The Guardian, la elección escénica de Lloyd ha enfurecido a buena parte del público, que se ha volcado a Twitter a clamar que si va al teatro es “para compartir el espacio con los actores” y a quejarse de que la protagonista “cante el número más importante afuera, ante personas que no han pagado”.

Lloyd no es un director de teatro comercial (o no sólo): intérprete dilecto y directo de Harold Pinter –su primera colaboración data de 2006– ha sido director asociado de la rabiosamente contemporánea Donmar Warehouse, trabajado para el Royal Court Theatre y concebido montajes por lo general disruptores de Shakespeare, Wilde, Ibsen, Genet y Sondheim. Su gesto en Evita es pues no el de un showman (o no sólo) sino el de un provocador intelectual que pretende poner en acto la función primigenia del teatro: sacudir las ideas y provocar discusión.

Al ofrecer a quienes no pueden pagarlo un espectáculo fugaz y lujoso pero insustancial y limitar los privilegios de la élite en la retórica pero no en los hechos, el director opera una puesta en abismo que reproduce los actos de los Perón y de todos los populistas –de derecha o de izquierda, de antes y de hoy. El recurso, profundamente teatral, nos recuerda que la sustancia del hecho escénico no es lo que muestra sino el efecto que produce en el público. Y que no hay escenario más profundamente teatral que la arena política.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

IG y Threads: @nicolasalvaradolector

