En Tabasco, Adán ya no tiene paraíso

Durante años, Andrés Manuel López Obrador repitió como mantra: “no somos iguales”. Pero la realidad, esa que no perdona ni a los símbolos, parece estar cobrando factura al corazón de la 4T.

Y el caso que hoy amenaza con fracturarlos lo protagoniza uno de sus más cercanos: Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, exgobernador de Tabasco, coordinador de Morena en el Senado y, por si fuera poco, excorcholata presidencial.

El escándalo estalló cuando se giró una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad durante su gobierno en Tabasco. ¿El motivo? Sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las acusaciones no vinieron de la oposición, sino de Javier May, actual gobernador morenista, y de José Ramiro López Obrador, hermano del mismísimo ex presidente.

La bomba política llegó hasta Palacio Nacional, donde la presidenta Sheinbaum se deslindó elegantemente: No hay una investigación contra Adán, pero si la hay, las fiscalías deben actuar. El mensaje fue claro: no hay manto protector.

Y es que Adán no es el más querido entre los guindas. Desde su llegada al Senado como coordinador, ha concentrado poder, presupuesto y decisiones clave, dejando a muchos con la mano levantada… y el recelo acumulado. Incluso hay quienes lo acusan de priorizar su agenda personal.

Ni siquiera en Gobernación salió bien librado. Su pleito con el diputado Ricardo Monreal aún se recuerda como uno de los momentos más ríspidos en la 4T.

Hoy, su situación es más frágil que nunca. Sheinbaum no respalda a Adán; los gobernadores lo señalan, los senadores lo evitan y “Ya sabes quién” guarda silencio desde Palenque.

El discurso de que “Morena no es como los de antes” pierde fuerza cuando sus figuras más visibles enfrentan acusaciones por uso faccioso del poder, encubrimientos y presunta complicidad con delincuentes.

Este caso podría marcar el primer gran escándalo del “segundo piso de la 4T”. Y en el tablero de Morena, Adán se está quedando sin fichas.

***

A PROPÓSITO DE MORENA, el jefe de los guindas en San Lázaro, Ricardo Monreal, hizo saber a un grupo de jóvenes que está preparando su retiro de la vida pública. Lo que sea que eso signifique, pocos creen en su palabra, sobre todo desde Palacio Nacional. ¡A otro perro con ese hueso!

***

CONFORME SE ACERCAN las elecciones de 2027 y, más aún, las de 2030, crece una inquietud generalizada: ¿Dónde está la oposición? ¿Quién representa hoy una alternativa para los ciudadanos que no se sienten identificados con Morena y sus aliados?

La respuesta, por ahora, no es clara. Pero lo que resulta evidente es que el modelo de alianza como la del PRI y PAN está agotado. Y tanto la ciudadanía, como los partidos, lo saben. Entonces resulta genuino cuestionarnos ¿qué sigue?

En el horizonte empiezan a surgir señales desde Nuevo León, como en el municipio Guadalupe, donde algunos regidores empezaron a desplazarse como témpanos de hielo, con poco ruido, pero mucho peso.

Es el caso de Aaron Urdiales, del PAN; Blanca Vera, del PVEM; y Berenice Villanueva, del PRI, quienes se integraron a Movimiento Ciudadano, en una estrategia que va más allá de un simple reacomodo local.

Es una muestra de que, cuando las viejas estructuras se desgastan, nuevos liderazgos buscan espacios para construir. Y allá en el norte tocará a los liderazgos del PAN, como Carlos de la Fuente, y de MC, Baltazar Martínez, llamar al diálogo y cerrar filas rumbo al 2027.

¿Podría esto replicarse en otros lugares? ¿Podría convertirse en la semilla de una alianza más ambiciosa entre MC y PAN? Si ambas fuerzas entienden que el país necesita una oposición real, están a tiempo de ofrecer una ruta clara al electorado.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Adán Augusto ya probó la fruta del poder. Lástima que venía podrida”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

EEZ